El consejo plenario aprobará la adjudicación del nuevo contrato de la basura de Tarragona

El gobierno municipal llevará al consejo plenario de hoy la propuesta para adjudicar el lote 1 del contrato de la basura.Gerard Martí

El consejo plenario del Ayuntamiento de Tarragona aprobará hoy, si no hay ningún inconveniente de última hora, la adjudicación del nuevo contrato de la basura en Urbaser. Lo hará con los votos del ejecutivo municipal socialista y del grupo municipal de Junts, así como de los dos consejeros no adscritos.

El gobierno estaba a la espera de que el Juzgado del Contencioso Administrativo de Tarragona resolviera la medida cautelar sobre la suspensión del acuerdo municipal de 21 de junio de 2024 interesada por GBI Paprec. Y el juzgado denegó la cautelar hace pocas semanas.

Así, el alcalde Rubén Viñuales decidió llevar al pleno de hoy la adjudicación, al considerar que la justicia está dando la razón al consistorio en las medidas tomadas durante el proceso contractual y que la situación se tiene que resolver lo antes posible. Una visión que comparten desde Junts.

«Lo aprobaremos porque Tarragona no puede estar sucia dos años más. Queremos poder ver maquinaria nueva y un cambio en la manera de trabajar para empezar a ver las calles limpias, como nos merecemos», expresa Jordi Sendra, portavoz del grupo.

«No hay ningún impedimento legal para adjudicar ya», añade Sendra. Están de acuerdo los dos consejeros no adscritos, que consideran que se tiene que cumplir con lo que marca la justicia. Un planteamiento que no comparten desde el principal grupo en la oposición: Esquerra Republicana.

Posibles indemnizaciones

Los republicanos votarán en contra de la adjudicación, que definen de «temeraria» y cifran en más de 20 millones de euros las indemnizaciones que el Ayuntamiento tendrá que afrontar si el TSJC diera la razón a GBI Paprec.

«Además, cuando se adjudica a una empresa se generan unos derechos que son susceptibles de indemnización. Este hecho puede llevar al Ayuntamiento de Tarragona a indemnizar a las tres empresas. Esta situación supondría pagar más de 60 millones de euros a las empresas, es decir, que la ciudad estaría pagando el equivalente a tres aparcamientos ‘Jaume I’, lo que pagamos ahora más los dos que generaríamos con esta desastrosa jugada», defienden desde ERC.

El Partido Popular por su parte se abstendrá en la votación. «Siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con este contrato. Ya avisamos de que habría muchos problemas legales, que se alargarán muchos años. Será una abstención crítica», expone Maria Mercè Martorell, portavoz del PP. Desde Vox también han mostrado su rechazo a la gestión de este asunto por parte del gobierno municipal. Con todo, el pleno marcará un antes y un después en la limpieza. Se espera que la empresa empiece a trabajar en julio.