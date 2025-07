El Ayuntamiento de Tarragona reanuda el procedimiento para adjudicar el nuevo contrato de la limpieza a Urbaser

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona tiene luz verde para continuar con el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato de la basura. El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por GBI Paprec —la ganadora del concurso público— para anular el acuerdo municipal del 21 de junio del 2024. Aquel día, el pleno aprobó excluir la empresa francesa de la licitación y, al mismo tiempo, avaló iniciar los trámites para adjudicar a la segunda clasificada, Urbaser.

El pasado 7 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya desestimó las medidas cautelares pedidas por GBI Paprec contra la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público del 6 de junio de 2024, donde se estimaba el recurso especial presentado por Urbaser, que exigía la expulsión de la empresa que quedó en primera posición por incumplir con las exigencias mínimas del contrato.

Dos meses después, el Juzgado Contencioso Administrativo ha acabado resolviendo en el mismo sentido que lo hizo el TSJC, aunque Paprec podría recurrir esta decisión si así lo contempla la resolución. Con todo, el equipo de gobierno ha decidido llevar al pleno del 24 de abril la propuesta para que Urbaser asuma el servicio de la limpieza.

«Este hecho supone un paso más y casi final, con el fin de adjudicar el contrato de la basura a la segunda empresa interesada», señala la consejera de Hacienda y Servicios Internos, Isabel Mascaró. «Estamos más cerca que nunca de tener la Tarragona limpia que todos queremos», remarca la edil.

Un segundo intento

GBI Paprec ganó la licitación del nuevo contrato de la basura, valorado en más de 200 millones de euros, a principios del 2024; pero el Tribunal Catalán de Contratos tumbó la adjudicación y excluyó a la ganadora del concurso el mes de junio. Aquel mismo mes, el pleno aprobó —con los votos favorables del PSC, Junts y los no adscritos, ex de Vox- iniciar los trámites para otorgar el servicio de la limpieza a Urbaser, una decisión avalada por los técnicos municipales.

La intención del gobierno era llevar al pleno de julio del año pasado la adjudicación definitiva del nuevo contrato a la segunda clasificada. Finalmente, no fue así, ya que GBI Paprec solicitó medidas cautelares al TSJC y al Contencioso Administrativo. El ejecutivo decidió aplazar sine die el procedimiento, que se reanudará casi un año después. Como ya pasó en el primer intento, la decisión del gobierno genera discrepancias entre la oposición.

El grupo de municipal de Junts y los no adscritos vuelven a mostrarse partidarios de adjudicar el servicio de la limpieza a Urbaser. «Ya no hay ningún impedimento legal. Todos los que se llenan la boca pidiendo más limpieza, ahora es el momento de demostrarlo dando apoyo a la adjudicación», señala Jordi Sendra (Junts). «Tenemos que cumplir con las pautas e instrucciones que nos marcan los tribunales y organismos competentes», dice el consejero no adscrito Javier Gómez, quien añade que «es necesario adjudicar el contrato por una cuestión de salud».

En cambio, el consejero de ERC Jordi Fortuny alerta de que «adjudicar a la segunda clasificada cuando el Ayuntamiento está defendiendo judicialmente que el procedimiento fue correcto es una temeridad de incalculables consecuencias económicas». Coincide el portavoz de ECP, Jordi Collado: «Que los jueces rechacen las cautelares porque el resarcimiento vendrá por la vía económica no nos quita presión, nos la pone. Nos puede acabar costando mucho dinero».

Judit Gómez (Vox) critica «la gestión política improvisada y sin rigor» del gobierno, mientras que Maria Mercè Martorell, portavoz del PP —que se volverá a abstener en la votación—, denuncia que «la mala gestión y las prisas del gobierno de Viñuales nos han llevado a esta situación con una Tarragona más sucia».