El Ayuntamiento de Tarragona decreta tres días de duelo oficial a raíz de la muerte del Papa Francisco

Con motivo de la muerte del papa Francisco, el Ayuntamiento de Tarragona ha declarado tres días de duelo oficial, hoy, mañana y el jueves 24 de abril. El alcalde de Tarragona y el Gobierno de la ciudad expresan su profundo pésame. Las banderas del Palau Municipal y del edificio de la Rambla Nova estarán a medio palo durante los tres días de duelo.

Dada la coincidencia con la festividad de la diada de Sant Jordi se mantendrán los actos que tradicionalmente se celebran para promocionar la literatura, la cultura tradicional y popular.

El Arzobispado ha anunciado que el próximo martes, 29 de abril, a las siete de la tarde, se celebrará a la catedral de Tarragona una Eucaristía en recuerdo al Papa Francisco, que será presidida por el arzobispo Joan Planellas.