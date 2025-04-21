Religión
Viñuales expresa su pésame por la muerte del papa Francisco: «Conocerlo fue maravilloso»
El alcalde de Tarragona ha acompañado el emotivo texto con una imagen de su encuentro con el Santo Padre
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha querido sumarse a las muestras de duelo por la muerte del Papa Francisco, destacando su figura como líder espiritual y como persona próxima.
En una emotiva publicación, Viñuales ha recordado su encuentro con el Santo Padre y ha subrayado la profunda impresión que le causó: «Conocer al Papa y ver el gran ser humano que era, fue maravillos.»
El alcalde ha querido agradecer públicamente al Pontífice «sus palabras, su manera de ser y su sentido del humor,» remarcando que «ha sido un gran Papa y pasará a la historia por su saber estar, su cercanía y sus ideales.»
Mundo
Muere el papa Francisco a los 88 años
ACN
Finalmente, Viñuales ha concluido con un sentido mensaje de despedida: «Descanse en paz 🕊»