Viñuales expresa su pésame por la muerte del papa Francisco: «Conocerlo fue maravilloso»

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha querido sumarse a las muestras de duelo por la muerte del Papa Francisco, destacando su figura como líder espiritual y como persona próxima.

En una emotiva publicación, Viñuales ha recordado su encuentro con el Santo Padre y ha subrayado la profunda impresión que le causó: «Conocer al Papa y ver el gran ser humano que era, fue maravillos.»

El alcalde ha querido agradecer públicamente al Pontífice «sus palabras, su manera de ser y su sentido del humor,» remarcando que «ha sido un gran Papa y pasará a la historia por su saber estar, su cercanía y sus ideales.»

Finalmente, Viñuales ha concluido con un sentido mensaje de despedida: «Descanse en paz 🕊»