Las mejores pizzas gourmet de Cataluña se hacen en Tarragona

El arte de la pizza tiene sabor a Tarragona. Esta semana, en el marco del 38º Salón Gourmets de Madrid, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, se ha celebrado el Campeonato de España de Pizzas, y el reconocimiento a la mejor pizza gourmet de Cataluña ha viajado directamente hasta la ciudad de Tarragona.

El protagonista es Matteo Grippo, chef del restaurante Aboccaperta, quien ha conseguido alzarse como el mejor clasificado de Cataluña en la categoría de pizza gourmet. Grippo ha representado a la ciudad en esta exigente competición nacional que ha reunido durante cuatro días a los mejores pizzeros del país, compitiendo en hasta diez modalidades distintas, desde la pizza napolitana hasta la sin gluten o la acrobática.

La pizzería Aboccaperta, con restaurantes en la plaza del Rei y en la calle Smith, ha celebrado el logro a través de sus redes sociales: "Lo hemos vuelto a conseguir. Ha sido un honor estar en el Campeonato de España de Pizza. Hemos pasado muchos nervios, pero Tarragona se lleva otro reconocimiento a casa", han manifestado.

Matteo Grippo no es un desconocido en el circuito. En 2024, su talento ya fue reconocido con el premio a la mejor pizza de España, y su enfoque gastronómico sigue marcando la diferencia. “Este es el premio a años de sacrificio, esfuerzo y dedicación. Llevo treinta años en la profesión y no soy pizzero, soy chef de cocina. Esa creo que es mi ventaja: siempre me he sabido adaptar a todas las circunstancias. Como en la vida, hay que saber evolucionar, sin destrozar la esencia del producto”, declaró entonces.

El Campeonato de España de Pizzas ha contado como maestro de ceremonias con el cinco veces campeón del mundo Jesús Marquina, conocido como 'Il Dottore Marquinetti'. El concurso ha girado entorno a ocho modalidades ya existentes –clásica, pala, taglio, napolitana, sin gluten, più larga, velocidad y acrobacia– y dos nuevas incorporaciones: napolitana (clásica y contemporánea) y la argentina.