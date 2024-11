La mejor pizza de España es de Tarragona: «Es el premio a años de sacrificio, esfuerzo y dedicación»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Matteo Grippo ganó con una de sus pizzas el campeonato a la mejor pizza de España. El chef, junto con su socio Davide, regentan los dos restaurantes Aboccaperta que hay en la ciudad de Tarragona. «Cuando alquilamos el primer local en la plaça del Rei y vimos que era tan pequeño se me ocurrió que podíamos convertirlo en una pizzería», explica Grippo.

El chef ya había participado en otros campeonatos. «Hace un año y medio, en la Comunidad Valenciana, participé en un concurso en el que gané el premio a mejor pizzero emergente. Posteriormente, el año pasado, en Palma, quedé en la posición 57 en el campeonato del mundo, en el que participaron 800 pizzeros», asegura Grippo.

«Es el premio a años de sacrificio, esfuerzo y dedicación. Llevo treinta años en la profesión y no soy pizzero, soy chef de cocina, y esta creo que es mi ventaja, que siempre me he sabido adaptar a todas las circunstancias. Soy de los que piensan que, como en la vida, hay que saber evolucionar, sin destrozar la esencia del producto», manifiesta el chef.

Sobre la celebración, Grippo asegura que «fue muy emocionante. Sabía que iba a estar entre los primeros clasificados, porque ya nos conocemos todos y ya había conseguido grandes resultados. Eso sí, la celebración no la exageramos mucho, porque decidimos llenar el coche de productos de limpieza e ir a ayudar a Picanya» -uno de los municipios afectados por la DANA en Valencia-.

«Me ha hecho sentir bien el hecho de ayudar, la verdad es que no lo había hecho tan de cerca en mi vida. Ha sido muy duro, parecía que había caído un meteorito y es curioso porque, a diez minutos, en el centro de Valencia, es como si no hubiera pasado nada. Nadie nos pedía más de lo que necesitaba, ha sido una experiencia muy impactante», indica el chef.