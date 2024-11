Tarragona se recupera después del paso de la DANA por la ciudad

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La ciudad de Tarragona se recupera después de las intensas lluvias de este lunes en la madrugada que han dejado registros de hasta 150 litros por metro cuadrado en una hora en la ciudad. Según ha informado el Ayuntamiento, los aguaceros han dejado desperfectos particularmente a la urbanización de la Mora, pero también a la zona de l'Arrabassada, en las playas, la zona del río Francolí, la Parte Baja y la Rambla de Ponent.

Precisamente, en la Mora, los servicios de emergencias han evacuado a dos familias por inundación de sus domicilios. Según el consistorio, la lluvia ha caído de forma especialmente intensa entre las dos y las cinco de la madrugada afectando prácticamente a toda la ciudad.

«Ha bajado el agua de la riera», ha certificado al presidente de la asociación de vecinos de la urbanización de la Mora, Albert Franquès. Me fui a dormir a las cuatro y he dormido dos horas y cuando me he levantado a las seis estaba... Lo importante es que no se ha hecho daño nadie. En algunos momentos había gente encima del tejado, alguien que ha llamado al 112,» ha relatado.

La urbanización situada en el norte del término municipal de Tarragona, en lo tocante al municipio vecino de Altafulla, ha sido la que más ha sufrido los efectos de las intensas precipitaciones de este lunes en la madrugada con el desbordamiento del canal por donde transcurre el tramo final del barranco y que, en algunos puntos, se encuentra por debajo del nivel del mar.

Según han confirmado a la ACN fuentes municipales y de los bomberos se han tenido que evacuar dos familias cuando se les estaba llenando de agua su vivienda. Los bomberos han intervenido también para bajar de forma segura a tres personas que habían subido al tejado de su vivienda.

Daños en el camping

Domicilios particulares y locales comerciales, así como también las calles de la urbanización, han resultado inundados. Uno de los puntos donde los daños se han hecho más visibles ha sido el camping Torre de la Mora, justo cerca de la desembocadura del barranco en el mar y al lado de la playa. Al menos tres bungalows prefabricados han sufrido desperfectos de consideración fruto de las inundaciones por el crecimiento del barranco. En este mismo espacio han caído algunos árboles y se han generado boquetes en el pavimento de la vía pública.

A media mañana, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitado la urbanización. «La primera buena noticia es que no tenemos que lamentar ningún daño personal», ha insistido. Ha recordado las medidas adoptadas por el consistorio, desaconsejando la celebración de actividades deportivas y de ocio al aire libre. Explica que se han podido poner en práctica algunas de las lecciones aprendidas durante el episodio de aguaceros durante las fiestas de Santa Tecla en el 2022.

Viñuales ha detallado que, aparte de la Mora, la zona de l'Arrabassada y la Parte Baja de la ciudad se han situado, nuevamente, como algunas de las más afectadas. Se ha felicitado por la gestión hecha durante el episodio en espacios como el Serrallo y ha recordado que en breve empezarán las obras de un nuevo colector de pluviales, con una inversión de 2 millones de euros, para mejorar la evacuación del agua de la zona.

Soluciones para el canal

«Son necesarias. Tarragona tiene un problema con las aguas pluviales: desagua por la mismo lugar que en la época de los romanos y eso lo intentamos solucionar con una salida por la playa del Miracle», ha apuntado. En el caso concreto de la Mora, se ha comprometido a actuar para evitar los problemas que genera el canal. «Si no lo hacemos con fondos europeos lo haremos con fondo propios pero tenemos un problema porque tiene un nivel inferior al del mar y provoca muchos problemas», ha apuntado, recordando que se trata de una situación recurrente.

Los vecinos, que llevan reclamando soluciones al problema desde hace tiempo, reclaman que las actuaciones que se ejecuten sean, al menos efectivas. «Que lo que hacemos sirva», ha asegurado Franquès, que no ha querido abundar sobre las medidas concretas y ha puesto sobre la mesa también el problema que también supondrían aspectos como la altura de los puentes.

Según ha informado la Guardia Urbana, desde este domingo se han incorporado unidades de refuerzo con motivo del temporal. Les primeras acciones que se llevaron a cabo fueron el corte de acceso al parking del Horta Grande y a los accesos al Río Francolí. También se supervisó el cauce del río Francolí con el objetivo de localizar alguna que pudiera estar por la zona antes de cortar el acceso.

Durante la noche, la policía tarraconense ha actuado en muchos puntos de la ciudad llevando a cabo cortes de acceso a diferentes vías de la ciudad como la N-340 a su paso por Icomar, también en Cala Romana, Vía Augusta, en la C-31b, en el puente antiguo del Carrefour en las Gabarras, en Sant Salvador, a Sant Pere i Sant Pau en calles como Marcel·lí Domingo y la rotonda de entrada en el barrio, en el paseo de la Independencia, en Mas d'en Garrot en el barranco del Comellà, calle Montsià, en la Avenida del Mediterráneo de la Mora, calle Bages, calle Vallès i Anoia, entre otros. También se han cortado los accesos al Camp de Mart y se ha señalizado la rotonda de las Corts catalanas, por acumulación de arena sedimentada. En todo eso, también se ha localizado a diferentes personas sinhogar a quien se les ha ofrecido alojamiento.

Actuaciones de Protección Civil

Por su parte, los voluntarios de Protección Civil han actuado tres dotaciones y efectuaron 21 actuaciones desde delimitación y precinto de calles, a restablecimiento de calles por caída de árboles o desbordamiento de sumideros. Los trabajos se han llevado a cabo en puntos muy diversos de la ciudad, principalmente en la Mora, pero también la Parte Baja -Castaños y Smith-, hasta el barrio de l'Arrabassada, Sant Pere i Sant Pau o Sant Salvador; pasando por el centro como la calle Estanislau Figueres o Rovira i Virgili, entre otros.

Paralelamente, la empresa de Aparcamientos Municipales ha hecho seguimiento de los parkings y han tenido que cerrar las plantas inferiores del Cataluña, el Companys y el de Joan XXIII, el Tarraco y el Saavedra, por acumulación de agua y barro.

Durante las horas de más intensidad se han producido cortes de suministro eléctrico y bajadas de tensión que se han ido recuperando con los equipos de guardia, excepto la zona de la calle Barcelona donde se ha producido una avería eléctrica que se está trabajando para repararla. Por otra parte, el depósito de la Oliva se encuentra por encima de su capacidad y se está monitorando la situación mientras desborda agua en la zona.