La DANA inunda La Móra: «Ha sido una noche terrorífica»

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

«Ha sido una noche terrorífica». Estas eran las palabras de Albert Soria, uno de los vecinos del barrio de La Móra afectado por las inundaciones provocadas por la DANA esta noche y madrugada. El canal que atraviesa la urbanización y la antigua riera, junto al camping, se desbordaron bien entrada la noche. El vecindario que vive en las calles que se ubican en torno a esta zona vio cómo el agua empezaba a subir: «Ha pasado por encima de los muros y vallas. Hay casas completamente inundadas, la mía también», ha asegurado Soria, vecino del número 8 de la calle Bages.

«A las tres de la madrugada me he despertado porque he oído un ruido fuerte de entrada de agua. Tenía exactamente un metro en la planta baja y mis muebles empezaron a flotar», ha explicado el vecino, que salía de casa descalzo con los zapatos en la mano. Mientras tanto, los bomberos ya trabajaban en su garaje, por donde el agua había empezado a entrar por un agujero.

Rescates de madrugada

La noche ha sido muy larga en La Móra. Los fuertes aguaceros empezaron poco antes de la madrugada, con fuertes descargas eléctricas y viento. Horas después, entre las dos y las cuatro, el barranco se desbordó y empezó a inundar las calles Bages, Anoia, Baix Llobregat, Alt Camp, Osona, Maresme, Baix Camp y Ribera d'Ebre. Todos ellos se encuentran junto al canal y de la antigua riera, que pasaba junto al camping, también gravemente afectado.

Bungalow del camping la Mora afectado por|para el paso de la DANA.Carlos Domènech

Se llegaron a acumular 150 litros por metro cuadrado en poco más de una hora. Les llamadas a los Bomberos no tardaron: al menos cuatro personas tuvieron que ser rescatadas con una embarcación por la amenaza del nivel del agua, que en algunos puntos de La Móra superó el metro y medio de agua.

Ya por la mañana, los bomberos también han accedido en algunas viviendas que habían quedado inundadas y en las cuales vive personas mayores con dificultades de movilidad. «Por suerte, no hemos tenido que lamentar daños personales», ha asegurado el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, que ha visitado el barrio este lunes al mediodía.

Peste a gasóleo y limpieza de calles

El agua ha inundado bajos y garajes, hecho que ha provocado que los tanques de gasóleo que utilizan muchos vecinos de La Móra como combustible para la calefacción tiraran su contenido. La peste a gasóleo se ha extendido por toda la zona mientras los bomberos, con las mangueras y las bombas de agua, sacaban agua y limpiaban de barro las calles más afectadas.

El vecindario se ha volcado también en la limpieza de calles, jardines y casas. Con botas de agua, palas y escobas, han empezado a organizarse entre las viviendas inundadas. «La Móra siempre se inunda cuando llueve, pero yo nunca lo había visto así. Hace 50 años que tenemos la casa aquí, y nunca había llovido como esta noche», han expresado Albert y Arnau Franqués. Los dos hermanos estaban limpiando el barro que ha entrado a su casa durante la madrugada a la espera de la llegada de los bomberos y la bomba de agua.

Los Bomberos han realizado rescates en barca en la Mora.Cedida

A lo largo de la mañana y con la ayuda de los servicios de emergencia se espera que la situación del barrio vuelva a la normalidad. Hoy por hoy, y según ha manifestado Viñuales, «es imposible hacer la valoración de los daños materiales en las casas». La riera y el canal han empezado a bajar de nivel muy poco a poco, pero dirigiéndose con fuerza y un gran caudal hasta la playa, que también ha quedado destrozada.