Obligan a FCC a readmitir a una trabajadora en Tarragona por «persecución sindical»

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado de lo Social de Tarragona ha obligado a FCC Medio Ambiente a readmitir a una trabajadora que había despedido. Isabel Ruiz denunció a la compañía por «persecución sindical» el año pasado y recientemente la jueza Lucia Brea le ha dado la razón.

«En mayo del año pasado creamos con un grupo de compañeros la sección sindical de USOC. Yo me presenté como integrante y, el día siguiente de hacerse público el listado, me despidieron», explica Ruiz. Llevaba tres años como trabajadora fija.

«Lo he vivido muy mal. He sufrido depresión», expresa Ruiz. Varios compañeros le mostraron su apoyo y se concentraron delante de la sede de la compañía. «No podía hacer nada. Me apartaron porque querían que USOC desapareciera», dice la trabajadora.

«Inverosímil»

Según la jueza, resulta «inverosímil» pretender justificar el despido por causas organizativas de la empresa. «Todo este conjunto de circunstancias se tienen que relacionar con la actividad sindical desplegada por Ruiz», indica la sentencia.

Según fuentes de FCC, el despido no se debe a cuestiones sindicales sino a cuestiones técnicas y estrictamente laborales. Por este motivo, la intención de la empresa es continuar con el procedimiento a instancias judiciales superiores. La sentencia del juzgado tarraconense obliga también a la compañía a indemnizar a la trabajadora con 10.000 euros, cantidad que FCC ya ha ingresado en las instancias judiciales.

División sindical

«Me he sentido despreciada. Además, durante el juicio se llamó a testificar a dos delegados sindicales, que se pusieron a favor de la versión de la empresa,» recuerda Ruiz. El comité de empresa de FCC en Tarragona está presidido por UGT, que tiene mayoría en el órgano sindical. En las últimas elecciones sindicales, por primera vez, USOC consiguió cuatro delegados.

«UGT, al tener mayoría, no nos tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones», considera Ruiz. Por su parte, Luis Blanco, presidente del comité de empresa, expresa que «tenemos estilos muy diferentes, pero siempre defendemos a los trabajadores». «Nos alegramos de la sentencia. Nosotros siempre optamos por el acuerdo y negociación con la empresa», indica Blanco.