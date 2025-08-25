Mobilitat
Restablerta la circulació de trens entre Sant Vicenç i Vilanova després de l'incendi d'un tren a Calafell
Els combois circulen amb demores que poden superar els 30 minuts
La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú ha quedat restablerta després de l'incendi d'un tren a Calafell, d'acord amb la darrera actualització de Renfe a les 12.20 h. L'incendi d'un tren a l'estació de Calafell ha obligat a interrompre el pas dels trens entre Sant Vicenç i Vilanova durant més d'una hora.
Ara els trens de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 ja circulen, però ho fan amb demores que poden superar els 30 minuts. Segons Renfe, la incidència tècnica s'ha produït a causa de l'avaria del pantògraf d'un tren de l'R2 Sud en contactar amb la catenària i que ha causat flames. Tots els viatgers han estat evacuats i no hi ha hagut cap ferit, segons ha precisat Renfe a l'ACN.
Segons han explicat des de Bombers, l'avís al 112 s'ha fet a les 10.48 h i hi ha enviat tres unitats terrestres. El Cos ha confirmat que el foc ja està apagat i els bombers han revisat amb càmera tèrmica el comboi. Preventivament, s'han desallotjat unes 100 persones del tren.
De fet, Renfe ha dit que la circulació de trens entre Sant Vicenç i Vilanova s'ha ahgut d'interrompre a petició dels Mossos d'Esquadra i Bombers. Al seu torn, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.