Un proyecto fotográfico muestra la suciedad de Tarragona y denuncia el turismo masificado

Dos jóvenes de resaca intentan disfrutar de la espera del bus en una imagen del proyecto ‘Visit Tarragona: where history meets garbage’.Elena Gavaldà

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Turistas posando delante de una fila de contenedores u observando los desperdicios de un solar a través de unos prismáticos son fotografías que probablemente nunca encontraríamos en las redes sociales. En cambio, son dos de las imágenes que protagonizan Visit Tarragona: where history meets garbage, un proyecto fotográfico de Elena Gavaldà que combina dos problemáticas coexistentes en la ciudad de Tarragona: la suciedad y la masificación turística.

«Originalmente, la idea era hablar únicamente de la suciedad, porque era el problema que más me molestaba de la ciudad», confiesa Gavaldà. No obstante, explica, cuando salió en enero para capturar las primeras imágenes, se dio cuenta de que el resultado no era más que un «catálogo de basura». Estas fotografías iniciales dejaban claro que la ciudad estaba sucia, pero faltaba alguna cosa, una narrativa más profunda que finalmente emergió con la llegada de la primavera.

Con el primer flujo de turistas y cruceros de la temporada, Gavaldà vio la oportunidad de ampliar su idea original. «Uní dos conceptos a través de la imagen del turista que llega y hace fotos bonitas de Tarragona sin mostrar la suciedad que hay justo fuera del encuadre», explica. Esta fusión de ideas es la que da vida al proyecto, reflejando la dualidad de una ciudad que, «a pesar de su dejadez, sigue intentando posicionarse como destino turístico de masas».

Si bien las personas que aparecen en las fotografías no son realmente turistas, sino voluntarios que han sido caracterizados, los espacios que se muestran no han sido modificados. «Quería forzar el estereotipo del turista que busca el bueno, bonito y barato, y que no se preocupa por el impacto que tiene su visita en la ciudad. De esta manera los personajes contrastan la realidad de la calle, que se muestra tal como la encontramos», explica.

Una nueva contextualización

Gavaldà explica que el proyecto empezó sin una gran pretensión. La fotógrafa quería publicar las fotos en su cuenta de Instagram como proyecto «personal y visceral». «No tenía un objetivo político detrás. Quería expresar una cosa que me remueve por dentro, que a veces son las más fáciles de expresar», comenta.

Así y todo las imágenes han resonado con varios tarraconenses, especialmente aquellos que luchan diariamente contra estas problemáticas. «He visto gente de la ciudad muy involucrada que me ha felicitado, y eso es muy gratificante. Espero que este proyecto sume en la denuncia que muchos hacen diariamente en las redes sociales. Este movimiento no es ninguna novedad, simplemente le he dado una nueva contextualización», reflexiona.

Te puede interesar