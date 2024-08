El Ayuntamiento de Tarragona rompe relaciones con el presidente del comité de empresa de FCC

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Si la situación de la limpieza ya es lo bastante complicada en Tarragona, ahora lo puede ser todavía más. El Ayuntamiento ha roto relaciones con el presidente del comité de empresa UGT de FCC Medio Ambiente, Luis Blanco, a raíz de un incidente en una reciente reunión.

El encuentro, entre la consejera de Limpieza, Sonia Orts, y técnicos municipales, con los dos principales sindicatos de la empresa de limpieza, UGT y USOC, se convocó para tratar la falta de aires acondicionados en algunos vehículos y la distribución de horarios y condiciones de los trabajadores este verano.

«Nos pidieron hacer una reunión y nosotros nos pusimos en marcha para analizar qué podía estar fallando y poner solución. Fuimos a la reunión para exponer las medidas que estábamos tomando y queríamos tomar», explica Orts. Según la consejera, desde los sindicatos se pidió posponer el encuentro por cuestiones de agenda y el consistorio accedió.

Para sorpresa de Orts, UGT emitió un comunicado criticando al Ayuntamiento por la «dejadez» a la hora de afrontar la limpieza en la ciudad. Una vez se celebró la reunión, Orts explica que Blanco se comportó de «malas formas». «No querían escuchar las medidas ni nada. Vinieron a romper la reunión», dice la consejera. Según Blanco, fue Orts quien entró a la reunión «muy agresiva».

«Nos criticó el comunicado que habíamos hecho denunciando la situación a la empresa de limpieza», dice Blanco. «Yo les dije que cada uno es libre de hacer y decir lo que considere, pero que no sean mentiras», expone la consejera. La reunión continuó hasta que entraron temas personales en la conversación.

«Llevábamos 15 o 20 minutos y la situación era la misma. Los propios compañeros le decían que cuidara las maneras. Me hizo alusión a un tema personal y me levanté y me marché», rememora Orts. «Yo empecé a contestar a sus argumentos sobre los temas de limpieza. Pasaron cuatro minutos y se marchó», dice Blanco.

Apareció el alcalde

Al salir de la sala, el alcalde Rubén Viñuales preguntó qué había pasado y pidió que Blanco se marchara del Ayuntamiento. Según el trabajador, el alcalde lo expulsó del Palau Municipal. «Presionaron a Joan Reilando, secretario general, para que me hiciera dimitir», dice Blanco.

Hechos que la consejera Orts niega rotundamente. Es más, la edil indica que fue el propio Blanco quien se intentó enfrentar con Viñuales y que sus compañeros se lo llevaron, hecho que Blanco niega. Los escoltas del alcalde no estaban presentes en aquel momento.

En la puerta

Después del incidente, el presidente del comité de empresa se quedó en las puertas del edificio consistorial y los compañeros del sindicato siguieron con la reunión. «Recibí a USOC por separado y después a los otros compañeros de UGT. Los compañeros de Blanco me pidieron disculpas», explica Orts. Desde USOC relatan que «todo el mundo perdió los nervios».

Un día después, desde UGT se envió un comunicado mostrando su apoyo «incondicional» a Blanco. Todos los miembros de UGT del comité lo firmaron. «Me sorprendió el escrito después de lo que pasó. Yo tengo claro que no me volveré a reunir con el señor Blanco», concluye la consejera de Limpieza.

