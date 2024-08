Puente evita detallar el plan para reducir el impacto del corte de cinco meses previsto en la red ferroviaria de Tarragona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado este viernes dar detalles sobre el plan que Renfe está preparando para reducir el impacto del corte en la red ferroviaria entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders previsto para este otoño y que durará cinco meses a causa de unas obras en el túnel de Roda de Berà.

En una comparecencia en el Senado, ha asegurado que «la movilidad estará garantizada de una forma u otra» y ha afirmado que tienen preparada «la estrategia de comunicación masiva para las semanas previas al corte», que se tiene que hacer a finales de septiembre. Sin embargo, no la ha explicado porque, según ha dicho, «anunciar con demasiada antelación los servicios hace que muchas veces se olviden y no se preste atención a la actualización de la información».

Ante las quejas de los agentes políticos y sociales del territorio por las continuas averías y retrasos, el ministro ha afirmado que «hasta que no se acaben las obras del túnel no se podrá mejorar el servicio». Las obras tienen que permitir mejorar el paso de mercancías por el corredor mediterráneo. Con todo, ha indicado que el ejecutivo «está pagando la falta de acción» de gobiernos anteriores «que no compraron trenes». Asimismo, ha pedido «paciencia». «Los deberes se están haciendo. Intentaremos que todos los ciudadanos tengan todas las necesidades cubiertas durante el tiempo que duren las obras», ha finalizado.

