Una tarraconense denuncia que ha perdido el trabajo por culpa de Rodalies

La Alèxia Amat vivo en Tarragona. Trabajaba en una entidad social en Cunit. Para llegar, cogía cada mañana un tren hacia Sant Vicenç de Calders y después hacía transbordo para llegar a Cunit. «Sólo hay un tren directo y es a primera hora de la mañana. Aquel no me iba bien porque no me permitía la conciliación familiar, explica Amat.

Ella es madre de dos hijos. «Les últimas semanas el servicio en Rodalies han sido un caos. Muchísimos retrasos, incidencias, trenes que no salen y tienes que coger el siguiente sin que nadie te explique nada», indica Amat.

A causa de estos problemas, llegó algunos días tarde al trabajo. «Ante esta situación, expresé en mi cabeza que todos los retrasos los recuperaría saliendo más tarde. Me dijo que lo entendía y que estaba al corriente de los problemas en las vías», añade Amat.

Ella buscó una alternativa de transporte para solucionar los retrasos. Hace pocos días me enteré de algunos autobuses que iban hasta Cunit desde Tarragona. Sólo me faltaba saber su coste para cogerlos», dice Amat.

Pero ya no estuvo a tiempo. El pasado 23 de abril llegó a trabajar y, al cabo de dos horas, la despidieron. «Me dijeron que no podían aguantar que tuviera más faltas de puntualidad», recuerda Amat.

La empresa reconoció que era un despido improcedente. «Era la única persona que venía de Tarragona. Y eso siempre te señala más. Al principio mostraban mucha comprensión, pero a la realidad ha quedado claro que no es así», remacha Amat.

La Alèxia todavía está digiriendo lo que le ha pasado. «No duermo bien, tengo mucha ansiedad. ¿Tengo dos hijos a cargo y el grande me preguntó ‘Y ahora de qué viviremos’?», dice Amat. Esperó al día siguiente, pasado Sant Jordi, para comunicarles la noticia y no «chafarlos el día. «Me han destrozado la vida. Estoy divorciada y no tengo almohada», explica Amat.

Hace pocas semanas, conoció la nueva plataforma en el Camp de Tarragona denominada Dignidad en las vías. La entidad es una agrupación de usuarios del servicio por término medio distancia de trenes entre las comarcas tarraconenses y Barcelona.

«Me he puesto en contacto con ellos para ver si se puede hacer una reclamación de algún tipo. Al final, me han despedido por un problema que no es mi responsabilidad», considera Amat.

Afectaciones por obras

Últimamente, el servicio de Rodalies en el Camp de Tarragona se está viendo afectado por diferentes intervenciones en la red ferroviaria. Les obras en el tramo entre Castelldefels y Vilanova y la Geltrú hacen que los fines de semana la mitad de los regionales dejan de circular por la costa y lo hacen por Vilafranca del Penedès, hecho que implicará incrementar el tiempo de trayecto entre 40 y 45 minutos.

«Los trenes acostumbran a ser de sólo tres vagones y la gente va amontonada. Cuando llegan a Tarragona, ya van llenos y tienes que estar todo el trayecto de pie», dice Amat. Además, próximamente, Adif remodelará el túnel de Roda de Berà. Los trabajos implicarán afectaciones, aunque la operadora todavía no ha detallado cómo se gestionarán. «No tenemos por qué aguantar este servicio deficiente», concluye Amat.

