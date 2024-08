ERC reclama a Viñuales que solucione la situación de suciedad que sufre Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona reclama al alcalde Rubén Viñuales que ponga freno a la situación insostenible que hay con la recogida de basura y la limpieza de la ciudad. Los republicanos consideran que desde principio de mandato, la gestión política de todo lo que rodea este tema «está siendo nefasta».

La portavoz Maria Roig destaca que «Tarragona está sucia y no porque los trabajadores no hagan el trabajo, sino porque no tienen suficiente maquinaria, la que hay está estropeada y obsoleta -incluso sin aire acondicionado- y sus condiciones laborales son muy mejorables. Aparte, políticamente no hay nadie al frente para garantizar que el trabajo se haga correctamente y con el material adecuado».

En este sentido Roig le recuerda al alcalde Viñuales que actualmente no se están cubriendo las bajas por ILT y por jubilación, lo que obliga a una sobrecarga de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y a hacer horas extras que no se acaban cobrando, tal como han trasladado sindicatos al GM. Aparte de todo eso, no se respetan las 12 horas de descanso entre turno y turno.

«El Ayuntamiento paga a la empresa actual y esta tiene que pagar a los trabajadores y por lo tanto, el consistorio como subsidiario tiene que garantizar que así sea. Desde de ERC siempre hemos defendido los trabajadores y por eso reclamamos al alcalde que también lo haga ante la empresa», han criticado.

A todo eso, desde de ERC lamentan la pasividad del gobierno socialista para resolver estos temas y apuntan que hace meses que alertan de que mientras no se resuelva la situación jurídica del nuevo contrato de la basura hace falta que se reinvierta el dinero presupuestado para amortizaciones del nuevo contrato a mejorar la actual maquinaria de la limpieza y basura.

En el último modificativo de crédito aprobado por el conocido pacto de la basura (PSC, Junts y los dos exconsejeros de Vox) se sacaron 800.000 euros de la partida del contrato de la limpieza para destinarlos a otros temas. «Son decisiones que no entendemos porque hace falta comprar y alquilar maquinaria, sólo así mejoraremos el servicio y también las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, garantizando así su salud y seguridad. Al PSC quizás ya le está bien la ciudad como la tenemos, a nosotros no», afirma Roig.

La portavoz lamenta que ya se han desviado cerca de 1,5 millones de euros que tenían que ir destinados al contrato de la limpieza en otros departamentos y pide al gobierno del PSC que «rectifique esta manera de hacer, no funciona y los resultados son bien objetivos, la ciudad da pena».

Los republicanos recuerdan que Viñuales aseguró que haría una reunión monográfica con el resto de Grupos Municipales para explicar las acciones que se han hecho desde Alcaldía y desde la Consejería de Limpieza para mejorar el servicio. «Tarragona ahora mismo no está en las condiciones que se merece la ciudadanía y por eso exigimos al alcalde que ponga solución a todo y que al mismo tiempo ponga fecha ya a la reunión para trasladarnos toda la información», expresa la portavoz.

Te puede interesar