Tradición y devoción para culminar las fiestas de Sant Magí

Las fiestas de Sant Magí son celebración y desenfreno, pero también tradición y devoción. Tarragona cerró ayer dos semanas llenas de actos con la Professó. Es siempre un momento muy esperado porque el ambiente se inunda de magia y sentimiento. La imagen del patrón salió a la calle acompañada del Seguici, que guió a Sant Magí hasta el Portal del Carro. Esta estampa sólo se ve una vez al año y eso hace que sea muy especial.

El pendón de la fiesta y Magí de les Timbales, todos montados a caballo, capitaneaban a la comitiva por las calles de la Part Alta. El sonido de los timbales avisaba al público de su llegada. «¡Mamá, ya llegan!», exclamaba un niño mientras señalaba en lo alto de la calle Major. Había muchos chiquillos, como es habitual, en una jornada festiva en la ciudad, la cual aprovechan muchas familias para disfrutar de la cultura popular.

No sólo los autóctonos, sino también las personas que durante estos días visitan Tarragona. «No sabíamos que había esta celebración y ha sido una sorpresa agradable», decía Raúl Pérez, acompañado de su pareja. No fueron los únicos que se encontraron con este regalo. Algunos turistas hacían cara de no entender nada, pero eso no impedía que disfrutaran de un espectáculo único.

El colofón final

Els Negritos, Gegants Moros y Gegants Vells andaban con paso solemne al ritmo de las gralles. Los seguían a los Nanos Vells y Nous, que fueron —obviando Sant Magí- los grandes protagonistas. Y es que las caras de los más pequeños se iluminaban cuando estos empezaban a acercarse. Todo el mundo quería dar la mano al Nano Capità y a todos sus acompañantes. Es cierto, sin embargo, que en algún caso lo hacían un poco atemorizados. La imagen del patrón de la ciudad, escoltado por los Ministrers de la Ciutat de Tarragona, el clericato y representantes políticos, fue recibido en la plaza del Pagesia por los pilares de los cuatro grupos castellers de la ciudad.

El colofón final llegó con la entrada de Sant Magí por el Portal del Carro, con los tradicionales pilars caminants de Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo y la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau..

