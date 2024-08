Les quatre colles tarragonines signen la millor actuació de la temporada a la diada de Sant Magí

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Les quatre colles castelleres tarragonines han signat la millor actuació de la temporada a la diada de Sant Magí. Mentre que els Xiquets de Tarragona han fet una tripleta màgica, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha optat per la clàssica de vuit. La gamma extra ha vingut de la mà de la Jove de Tarragona, qui ha descarregat per primer cop un 2 de 9 amb folre i manilles a la plaça de les Cols. Els de la camisa lila han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre, un intent de 5 de 9 i un pilar de set. Pel que fa als Xiquets del Serrallo, han aconseguit carregar un 2 de 7, que han acompanyat d'un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla descarregats. Els castellers tarragonins s'acomiaden així de la festa major d'estiu de la ciutat.

La confiança ha marcat la primera ronda en totes les construccions de les colles, que han entrat a plaça per començar la diada amb puntualitat. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha obert la llauna amb un 3 de 9 amb folre que ha descarregat amb serenor. L'ha seguit la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau amb el 3 de 8, en el que ha estat la 63a vegada consecutiva que l'han descarregat. Els Xiquets de Tarragona, per la seva part, han descarregat el castell més difícil que portaven en aquesta jornada, el 4 de 9 amb folre. Aquesta ha estat la primera ocasió que l'han descarregat en aquesta temporada i la quarta que ho han aconseguit per Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo han tancat la ronda amb un 5 de 7 plàcid, el cinquè descarregat d'aquesta temporada.

La segona ronda s'ha obert amb la gamma extra del 2 de 9 amb folre i manilles dels de la camisa lila, que l'han aconseguit descarregar per primer cop a la seva història a la plaça de les Cols de Tarragona. Un castell que ha estat molt celebrat per part de la pinya, on enmig de l'eufòria, els castellers han demanat a la tècnica de la colla fer un 5 de 9 a la tercera ronda. Just després ha estat el torn del carro gros dels de Sant Pere i Sant Pau, que han descarregat un 4 de 8 per 27è cop a la seva història. Els matalassers han continuat amb un 3 de 9 amb folre molt treballat tant en la carregada com en la descarregada i que ha estat molt celebrat. La concentració ha tornat a fer acte de presència amb els del Serrallo, que han portat a plaça el primer 2 de 7 de la temporada, el qual han pogut carregar però ha fet llenya pel pis de quarts.

Per tancar la diada de Sant Magí, la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha complert el desig dels castellers d'intentar el 5 de 9, que ha estat a punt de ser carregat. Després de la primera aleta, el castell ha fet llenya i ha quedat en intent. Els de la camisa verda han aprofitat la tercera ronda per fer un 2 de 7 i completar la clàssica de vuit, mentre que els matalassers han tancat la diada amb un 5 de 8 amb què han fet la primera tripleta màgica de la temporada. Es tracta de les mateixes construccions que van fer en l'anterior diada de Sant Magí. Finalment, els castellers del barri mariner han descarregat un 4 de 7 amb agulla, amb un pilar remenat però molt defensat i alhora, celebrat.

Després de la llenya del 5 de 9 de la Jove, han optat per fer una quarta ronda, on han descarregat un 4 de 8 amb agulla, i també han aprofitat la ronda de pilars de mèrit per alçar un pilar de 7. Tot plegat, en una diada de poc més de tres hores, on la puntualitat tarragonina i l'agilitat entre les colles han marcat la jornada, prèvia a les festes de Santa Tecla.

