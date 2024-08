Denuncian una oleada de robos en el interior de vehículos en las Gavarres

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Varias personas han denunciado, a través de las redes sociales, que han sido de víctimas de robos en el interior de sus coches en la zona comercial de las Gavarres. "Nos acaban de abrir el coche en el parking de las Gavarres, justo delante del Decathlon. Nos han robado una maleta roja y dos mochilas más", denuncia uno de los usuarios.

Otro usuario ha manifestado que "a mi cuñada le acaban de abrir el coche justo al lado del Action. Le han robado una cámara, la cartera y distintas tarjetas". Pero estos dos casos no han sido los únicos que se han producido en la zona. De hecho, varios usuarios han comentado dicha publicación asegurando que ellos también han sido víctimas de robos.

"A mi padre también le pasó. No sé qué coches tienen el resto de afectados, pero, cuando fuimos a poner la denuncia, los Mossos nos explicaron que los Qashqai son los más afectados en la zona ya que utilizan inhibidores de frecuencia y no les cuesta nada abrirlos" o "En enero me rompieron la ventanilla y me robaron la mochila, con las llaves del trabajo, el iPad o el teléfono dentro" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

