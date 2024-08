Cambrils, el triunfador indiscutible del programa de 'Joc de Cartes' en la Costa Daurada

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El programa de ayer de Joc de Cartes de TV3 se trasladó hasta la Costa Daurada, en la emisión del tercer programa de la edición de verano. En este caso, Ribas busca al mejor restaurante del corazón de la Costa Daurada y los participantes fueron el Mendebal, situado en Salou, el Wissler, ubicado en La Pineda, y, finalmente, Les Barquesde Cambrils.

El programa empezó con su presentador, Marc Ribas, entrando en moto en La Pineda, comentando que los restaurantes que competían en esta tercera emisión eran muy diferentes entre sí. El restaurante Mendebal es una taberna vasca, mientras que el Wissler es una hamburguesería y Les Barques se caracteriza por la cocina mediterránea.

El primer restaurante en ofrecer su comida a sus rivales fue el Mendebal de Salou, situado en la calle de Lleida. Los propietarios también se encargan de los Pollos Maya, una cadena de establecimientos muy popular en la Costa Daurada que, con seis locales, tienen un conocido lema: "Pollos Maya, nunca falla".

Así pues, una vez en el restaurante de Salou, las propietarias del Wissler, Abril y Nini, fueron muy exigentes con la limpieza y, de hecho, empezaron a pasar el dedo para comprobar que todo estuviera limpio. En cambio, los Xavi, propietarios de Les Barques, no lo fueron tanto. Los rivales aseguran que la comida está muy buena y se llevan la mejor puntuación de todas.

Posteriormente, visitan el Wissler de La Pineda, ubicado en la carretera de la Costa, donde descubren que la cocina está sucia y el restaurante no tiene prácticamente luz, se encuentra a oscuras. Con respecto a la comida, no acaba de gustar a los rivales, ya que utilizan productos que no están elaborados en el propio restaurante y destacan la poca variedad que ofrecen.

Finalmente, el programa visita Les Barques, situado en el paseo marítimo de Cambrils. El local destaca por su belleza y por su cocina, que es muy grande, aunque las propietarias del Wissler vuelven a pasar el dedo para comprobar la limpieza y descubren zonas sucias.

Con respecto a la comida, Les Barques se caracteriza por su calidad y variedad y destacan el arroz negro, los fideos rubios, el entrecot o el arroz con cigala real, un tipo de crustáceo poco habitual, que es muy difícil de encontrar y el plato estrella de este restaurante, que será el que, finamente, se llevará más puntos al final del programa.

Una vez visitados los tres restaurantes, los participantes acuden a la mesa de confrontación, donde descubren las puntuaciones provisionales. En aquel momento, el restaurante Mendebal había conseguido un 7,7, mientras que el Wissler había obtenido un 5,6 y Les Barques un 6,9.

Entre las valoraciones que se llevan a cabo destaca, por ejemplo, el 4,5 que le ponen a Les Barques con respecto a la cocina porque las propietarias del Wissler aseguran que está sucia. Eso sí, las del Wissler se sorprenden con su nota, porque dicen que, mientras que el resto participan en el programa para jugar, ellas son sinceras en todo momento.

El veredicto final se realiza en la Escuela Internacional del Camp, en Salou. Con la puntuación de Marc Ribas y el plato estrella, el restaurante Les Barques consigue quedar en primera posición con una nota final de 7,8, mientras que las propietarias del Wissler obtienen un 7,7 y el Mendebal un 5,7. El premio de 3.000 euros lo donarán a la asociación de Cambrils, Swim for ELA.

