La Cosina y Two Plus One Trio son los ganadores del concurso del Festival Itinera en la demarcación de Tarragona

Los grupos La Cosina y Two Plus One han sido seleccionados como ganadores del concurso de detección de talento en micropueblos que organiza el Festival Itinera. El concurso busca nuevas bandas en toda Cataluña y las dos seleccionadas hacen referencia a la demarcación de Tarragona, donde se le ha presentado 114 candidaturas.

Las dos ganadoras formarán parte de la 4.ª edición del Festival Itinera. La Cosina es un proyecto musical de folk liderado por Clara Colom, natural de l'Aleixar (Baix Camp); mientras que Two Plus One Trio es una formación de Nulles (Alt Camp) enfocada al jazz..

