Sònia Romero, la influencer de Montblanc que ha llegado a toda España

Entre las calles de Montblanc se encuentra la tienda de ropa y accesorios para la mujer y mobiliario Ull de la Vila, regentada por Sònia Romero. El establecimiento ha conseguido superar las barreras del municipio y llegar fuera de Cataluña gracias a la actividad de Romero en las redes sociales, que ya cuenta con más de 40.000 seguidores Instagram.

La montblanquina indica que el uso de estas plataformas empezó a raíz del confinamiento, cuando se cancelaron las actividades de la Semana Medieval de la leyenda de Sant Jordi: «Me quedé con stock sin vender porque no se hacía el mercado medieval, y fue cuando empecé con las redes sociales, y la gente me pidió que les enviara los productos», explica Romero.

Para entender mejor Instagram se apuntó a un curso, aunque lo acabó dejando porque «era demasiada letra y poca práctica». Así, las dos claves para dominar la plataforma han sido el «prueba y error» y sus hijos, de 20 y 27 años; «Me dicen cuáles son las tendencias y las palabras de moda», declara Romero.

Ellos son los que también le han intentado convencer de hacer uso de Tik Tok, aunque por ahora no han conseguido: «Con Instagram tengo más que suficiente, y ya es lo bastante absorbente. No quiero vivir tan pendiente del móvil», expresa, aunque añade que se instaló Tik Tok durante dos semanas y ganó 700 seguidores.

Naturalidad y realismo

Romero cree que uno de los motivos por los que ha crecido tanto en seguidores, aparte de los directos de Instagram que hace cada miércoles, es la naturalidad con la que se expresa: «Yo soy una mujer gorda, y enseño las cosas tal como me quedan. Da igual si se me marca la grasa del cuerpo o se me ven los brazos flácidos». Así, indica, la gente se siente identificada con lo que vende, y ha podido llegar a clientela más allá de la provincia. «De 30 a 40 paquetes que hacemos, la mitad son para gente de fuera de Cataluña», indica.

A raíz de este éxito, otros comercios locales de Montblanc se están creando cuentas en las redes sociales. Romero, quien también es presidenta de la unión de tenderos del municipio, considera que «el pequeño comercio que todavía no se haya introducido en las redes sociales, puede sufrir», ya que compite con macrocadenas de ropa como Temu.

