El viernes estarán disponibles los Bonos Comerç TGN no utilizados

Este viernes 7 de junio se vuelven a poner en circulación los Bonos Comerç Tgn. Se trata de los cupones que han caducado de las personas que se los descargaron hace una semana y no los han gastado. Hay que recordar que la validez para gastarlos es de una semana; al pasar la semana si no se han gastado caducan y se vuelven a poner en circulación.

Por lo tanto los bonos descargados el sábado no gastados se volverán a poner en circulación a partir del sábado y así sucesivamente. Como al inicio de la campaña, podrá descargar 4 bonos de 5 € cada uno con un total de 20 € por ciudadano, los bonos tendrán una duración semanal y no se permitirá repetir la obtención si no se ha hecho uso de los anteriores, priorizando así la máxima difusión entre la población.

Los bonos se podrán volver a descargar a la página web bons.tarragona.cat y en el chiringuito de la Rambla Nova al lado de la Font del Centenari.

Según los datos de la Consejería de Comercio de este jueves a las 12 h, los 30.000 buenos disponibles se agotaron el martes al mediodía y se han utilizado 16.353 en un total de 6.322 compras y por un importe de 81.765 € (el importe total de los bonos es de 150.000 €). Eso significa que se han gastado más del 50% de los bonos y, según las estimaciones de la Consejería hoy está previsto que se llegue al 65%. La previsión es que hacia el 21 de junio estén agotados todos los bonos ofertados.

Con respecto a los datos de los comercios, en total se han inscrito en la campaña 167 establecimientos de diferentes tipologías y áreas de la ciudad. Destaca especialmente el hecho de que la restauración ha registrado ya el uso de 280 bonos. Por sectores, la alimentación, la moda, el calzado y la parafarmacia lideran el ranking de bonos utilizados.

Los Bonos Comerç son un sistema para fomentar las compras en el comercio de la ciudad gracias a los buenos descuento de 5 € que se podrán intercambiar en los establecimientos comerciales, de servicios, hostelería y restauración de la ciudad. En su tercera edición, los bonos disponibles son un total de 30.000 con una dotación del Ayuntamiento de Tarragona de 150.000 €.

