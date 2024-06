Tres tarraconenses reciben una beca para estudiar en las mejores universidades del mundo

Publicado por Shaila Cid Verificado por Creado: Actualizado:

Edgar Moreno Martínez, Lara Mudarra Barros y Álvaro Ribot Barrat, estudiantes de Tarragona, han recibido una beca de la Fundación 'la Caixa' para cursar un posgrado en el Reino Unido y los Estados Unidos, concretamente en la University of Cambridge, la University of Oxford, y la University of Harvard, respectivamente.

En la ceremonia de la 42.ª edición de entrega de Becas de la Fundación 'la Caixa', presidida por Su Majestad el Rey, se han entregado 100 becas de posgrado en el extranjero a universitarios seleccionados en la convocatoria del 2023. El programa tiene el objetivo fomentar el talento de los estudiantes más destacados mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

Edgar Moreno Martínez cursa un máster en Matemáticas Puras en la University of Cambridge (el Reino Unido). Nacido en Tarragona, es graduado en Matemáticas y en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña con un trabajo final de grado sobre la Teoría de Juegos Algorítmica realizado en la University of Maryland (los Estados Unidos).

Lara Mudarra Barros cursa un máster en Derecho en la University of Oxford (el Reino Unido). Nacida en el Vendrell, es graduada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y diploma en Estudios Jurídicos por la University of Oxford. Joven investigadora especializada en Derecho Romano, carrera un máster centrado en el estudio de la manumisión de las mujeres esclavas en la Antigua Roma y las discriminaciones que sufrieron las mujeres esclavas y que no sufrían sus homólogos masculinos. Ámbito temático que espera continuar con un doctorado.

Álvaro Ribot Barrat cursa un doctorado en Matemáticas Aplicadas en la University of Harvard (los Estados Unidos). Nacido en Tarragona, es graduado en Matemáticas y Ciencia y Enginyeria de Dades por la Universidad Politécnica de Cataluña, haciendo su trabajo final de grado en el Massachusetts Institute of Technology (los Estados Unidos). Ha trabajado como becario científico de datos en HP, y como becario de investigación en la Barcelona Supercomputing Center.

«El programa de Becas es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación 'la Caixa'. Nació en 1982 con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de los Estados Unidos. Durante estos 42 años, el programa no ha parado de crecer, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado, anualmente, nuevo talento a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas», ha explicado Isidre Fainé, presidente de la Fundación 'la Caixa'.

