La Stromboli, embajadora en Portugal

A Raül Cid, Josué García, Ton Solé, Ismael Carlos y Adrià Mort se les ha girado trabajo: este próximo fin de semana estarán en Cantanhede, como única banda internacional que participará en el Festival de Dixieland que se organiza anualmente en esta ciudad portuguesa. «Desde la organización contactaron con nosotros porque habían visto nuestras publicaciones y actuaciones, y consideraron que teníamos el perfil para actuar en el Festival», explica Raül Cid.

El cantante y director de la Stromboli piensa que, lo que probablemente gustó de la banda tarraconense fue «nuestro tono fresco, divertido y cercano, que acaba generando una gran conexión con el público». El hecho de que los conciertos de la Stromboli tengan también una parte teatral, con gags humorísticos y guiños constantes, acabó de convencer a los responsables del festival para invitarles a actuar, aventura Cid.

En Portugal, los de Tarragona compartirán pues escenarios y calles con seis grupos más, todos ellos portugueses. En cuanto a las actuaciones, habrá de varias tipologías: en un escenario, en formato de pasacalles o en una gran street parade en el que todas las bandas tocarán al unísono.

El repertorio, admite Raül, todavía no lo tienen decidido, hecho bastante habitual en sus actuaciones: «El repertorio lo acostumbro a decidir sobre la marcha, viendo al público que hay en cada concierto». Así y todo, el de Tarragona explica que «nos hemos interesado por saber qué estilo de humor es el más habitual allí, y si el público es muy o poco participativo». Lo que seguramente no faltará son algunos de los grandes temas de la Stromboli, canciones infalibles que definen a la banda, como el Just A Gigolo, o The Pink Panther Theme, en la versión de la película Los Ángeles de Charlie.

Además de actuar, la Stromboli cuenta hacer la función de embajadora de la ciudad de Tarragona, ofreciendo a la organización algún obsequio protocolario, todo suponiendo que probablemente los recibirán en el ayuntamiento de la ciudad portuguesa. «Todavía estamos cerrando los flecos», afirma Raül sobre esta cuestión.

La Stromboli Jazz Band es un grupo de swing, dixieland, jazz popular y otras músicas, nacido en el 2012, e integrado por músicos profesionales del Camp de Tarragona. En febrero de 2013 presentaron su primer CD, Smile, en el 2017, por el quinto aniversario, presentaron Be Happy, y por sus 10 años, en el 2022, Dream. Así, los tres trabajos resumen la filosofía del grupo: Smile, Be Happy and Dream (Sonríe, sé feliz y sueña).