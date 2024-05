Altafulla no archivará el expediente de alteración del término: «Tiene todo el sentido del mundo»

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla no archivará el expediente de alteración del término municipal respecto a Tarragona. «Tiene todo el sentido del mundo hacerlo», ha dicho la coalcaldesa Alba Muntadas. «Desde un punto de vista geográfico, Altafulla acaba en el río Gaià», ha añadido Muntadas. Los responsables del municipio también han expuesto que el plan de gestión de playas «no se puede acabar en el Club Marítimo» y han adelantado que el procedimiento continuará adelante.

En respuesta a las alegaciones en el expediente presentadas ayer por Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, los responsables creen que son un «brindis al Sol». «Ya se dan todas las circunstancias para que la propuesta tire adelante», ha expuesto Jordi Molinera, coalcalde de Altafulla. Viñuales argumentó que en 2013 los dos municipios ya firmaron un acuerdo para delimitar los terrenos del Pla del Vinyet. «El acuerdo se hizo para solucionar un problema, y es que había el 90% de propiedades de la zona en Tarragona y el 10% en Altafulla. El Club Marítimo también estaba partido en dos», ha comentado Molinera. Según el coalcalde, se hizo una compensación a cero. «Entonces, los técnicos ya dijeron que lo más lógico fuera delimitarlo hasta el Gaià», ha añadido.

En este sentido, Molinera ha justificado su decisión porque, en 2013, «el alcalde anterior de Altafulla no quería impulsar el cambio». «Ahora, nos corresponde a nosotros desde el gobierno hacerlo y desde el primer día lo pusimos en marcha», ha sentenciado el coalcalde. Los responsables del municipio del Baix Gaià han remarcado que el cambio de dominio se hace «para dar un mejor servicio a la ciudadanía».

Precisamente, una de las principales polémicas entre los municipios son las actuaciones policiales hechas en el Pla del Vinyet. Viñuales explicó ayer que la Guardia Urbana de Tarragona ha hecho 240 actuaciones en los últimos 3 años. «Nosotros en sólo un año, hemos hecho 300. Cuando los ciudadanos tienen un problema en la estación de tren, llaman a la Policía Local. De facto, ejercemos el control sobre el territorio», ha aseverado Molinera.

El alcalde de Tarragona afirmó que estas actuaciones son alegales, porque Altafulla no tiene competencias. Pero el gobierno municipal vecino seguirá prestando el servicio. «¿Nos está diciendo que no actuemos? Nosotros no somos irresponsables», ha remachado el coalcalde. «¿Quiere que cortemos el agua a las casas y a los negocios de la zona? No lo haremos por responsabilidad», ha añadido.

Desde la estación de tren de Altafulla-Tamarit, los coalcaldes denunciaron que «es territorio tarraconense». «Però Adif reclama el alquiler al Ayuntamiento de Altafulla. Este año, son unos 17.000 euros», comentó Molinera. Los responsables del municipio también pidieron a Tarragona que «aterricen en 2024». «El año 1951 no había casi casas, ni la gasolinera. Las circunstancias han cambiado», concluyó el coalcalde.

Molinera también ha sido duro en el tono hacia Viñuales. «Pedimos que no utilice eso como una cortina de humo por sus tonterías. La alteración del término es importante para Altafulla», ha dicho. En la misma línea, Muntadas ha defendido las formas de su consistorio y niega faltar el respeto a Tarragona. «Si alguien ha perdido las formas es Viñuales. Se ha mofado de nuestra propuesta y nos ha faltado al respecto», ha dicho la coalcaldesa.

Por lo tanto, el procedimiento continúa adelante. «Tenemos una decena de alegaciones de vecinos y todas son positivas», ha explicado Molinera. A partir del 10 de junio, se iniciará un periodo de 60 días de exposición pública para que las administraciones que consideren presenten alegaciones. Después, el expediente pasará por el pleno municipal para la aprobación definitiva. La Comisión de Delimitación Territorial acabará decidiendo. «No es ningún drama. Se cambian muchos términos municipales cada año. Al final, queremos que alguien externo se pronuncie y decida», ha concluido Molinera.

