Tarragona celebrará la Fira del Vi con 16 bodegas y 120 vinos de la DO

Este fin de semana la plaza Corsini volverá a convertirse en el epicentro del vino tarraconense, acogiendo, de nuevo, la Fira del Vi de la Demarcación de Origen Tarragona. Del 31 de mayo al 2 de junio, la plaza reunirá en 16 bodegas procedentes del Alt Camp, Baix Camp, el Tarragonès y Ribera d'Ebre, que ofrecerán hasta 120 vinos diferentes. Además, este año cinco paradas del mercado y dos establecimientos complementarán esta oferta con sus propuestas gastronómicas de maridaje.

«El acontecimiento de la Fira del Vi coincide con el propósito de la empresa Mercats de Tarragona, que es la promoción del producto local, diverso y de calidad, y dinamizar actividades que den impulso al comercio de proximidad», afirmó ayer Montse Adan, presidenta de Mercats y consejera de Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, durante el acto de presentación de la Fira, que tuvo lugar en el Mercat Central.

«Es un gozo poder volver un año más aquí en Tarragona, una ciudad que es centro de mediterráneo, de amabilidad y de buen tiempo», afirmó la presidenta de la DO Tarragona Maria Rosa Blanch. También aseguró que la Fira es una «gran oportunidad para disfrutar de degustaciones, hablar con las bodegas, y conocer nuestros vinos, que después los visitantes podrán pedir y encontrar en restauración», un hecho «importante para la economía del territorio». Además, quiso destacar la «gran diversidad» de la Fira, ya que «la DO Tarragona es amplia tanto en territorio como en oferta».

Una Fira muy musical

Las actividades previas a la Fira arrancan hoy con una cata de vinos DO Tarragona y DO Montsant en el Espai Turisme, y continuarán mañana con la Entrega de premios del concurso de vinos de la DO Tarragona en el Teatret del Serrallo. No obstante, el acto oficial de apertura tendrá lugar este viernes a las 19 h e irá a cargo del barítono tarraconense Àngel Òdena.

«Para nosotros es muy importante que Ángel haga este pistoletazo de salida, ya que es un tarraconense, que realmente proyecta el nombre de la ciudad por todo el mundo», afirmó Adan. Además, aquellos interesados en volver a escuchar a Òdena en directo tendrán la oportunidad de participar en un sorteo comprando una entrada para el espectáculo La Traviata. Los cinco ganadores también obtendrán una entrada doble para el concierto, un lote de tres botellas de la DO Tarragona y un cheque regalo de 30 € a intercambiar en productos del Mercat Central.

Durante esta semana, también se podrán disfrutar otros actos musicales como el concierto vermú del grupo CoverH, que tendrá lugar en la misma plaza el domingo a las 12:30 h y la cata La Música del Vi, una cata de acceso libre que casará los vinos de la DO Tarragona con una propuesta musical el jueves a las 19 h en la plaza de les Cols. «Nos acompañará durante mucho rato la música en vivo para que nos dé sensación de fiesta y de disfrutar, que es muy importante», remarcó Blanch.