Conciertos y propuestas gastronómicas para la Feria del Vino de Tarragona 2024

Este año, la Feria del Vino de la DO Tarragona de este 2024 arrancará el martes 28 de mayo con una cata muy especial en conjunto con la DO Montsant. Una cata a ciegas, de acceso libre, donde las presidentas de las dos denominaciones de origen, Pilar Just, de la DO Montsant y Maria Rosa Blanch, de la DO Tarragona, tendrán que adivinar cuáles de los vinos probados pertenecen a su DO.

Un juego donde los asistentes también podrán participar para ver quién acierta más características de los vinos que tienen entre manos. La cata tendrá lugar en el Espacio Turismo (calle Major, 39) en las 19:30h, y se degustarán vinos tintos, blancos y de licor.

El plato fuerte de la semana será el miércoles 29 de mayo, cuando tendrá lugar la celebración de la entrega de premios de la 30.ª edición del Concurso de Vinos DO Tarragona. La gala de entrega de premios se celebrará a las 19:30 h en el Teatret del Serrallo, con la asistencia de representantes de las bodegas, administraciones y organismos atados al mundo del vino.

El jueves 30 de mayo, tendrá lugar el acto La Música del Vi, que como su nombre indica, maridarà los vinos de la DO Tarragona con una propuesta musical. Estará en las 19:00h en las Escaleras de la Catedral.

Asimismo, el domingo 2 de junio, en las 12:30h, tendrá lugar un Concierto vermú a cargo del Grupo CoverH, que ofrecerá al público un recital de versiones de jazz y bandas sonoras del 80 en la Plaza Corsini de Tarragona.

