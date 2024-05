Dieciséis bodegas de la DO Tarragona ofrecerán sus vinos durante tres días en la plaza Corsini

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona vivirá del 31 de mayo al 2 de junio la Feria del Vino de la Denominación de Origen Tarragona que un año más se instala en la plaza Corsini y reunirá en 16 bodegas procedentes del Alt Camp, Baix Camp, el Tarragonès y Ribera d'Ebro, con 120 vinos diferentes.

La presidenta de Mercats y consejera de Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, ha destacado que «el acontecimiento de la Feria del Vino coincide con el propósito de la empresa Mercats de Tarragona qué es la promoción del producto local, diverso y de calidad, a la vez dinamizar actividades que den impulso en el comercio de proximidad».

A su vez, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch ha comentado que «queremos que tenga la resonancia que merecen nuestros vinos, y por eso la última semana de mayo, en un ambiente festivo y abierto a la participación de todas las personas que quieran disfrutar, celebraremos diferentes actividades que culminarán el fin de semana con la muestra de vinos en la plaza Corsini».

Propuestas gastronómicas

El restaurante Seasons, Làctics Casa Portella y los puesto del Mercado Central Albert Ribot, Cal Jan, Carnisseria Meritxell, Fruits Secs Cristobal y Nipo Sushi también se suman a la feria ofreciendo propuestas gastronómicas de maridaje de vinos de la DO Tarragona..

Castell d’Or, Celler Magrinyà Calaf, Celler Mas Bella, Celler Pallarades, Celler Blanch, Cellers Unió, De Muller, Estol Verd Celler, Mas Amfres, Mas d’en Baiget, Molí de Rué, Padró i Família, Vinícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Nulles, Vins i Caves Vives Ambròs, Vins Suñer y Vinya Janine son las 16 bodegas que participarán en la edición de la Feria de este año.

Horario de la Feria y actividades

La Feria del Vino DO Tarragona, que cuenta con la coorganización del Ayuntamiento de Tarragona y la gestión técnica de la empresa de Mercats de Tarragona, estará abierta al público en horario de mañana y tarde: viernes de 18 h a 22 h; sábado de 11 h a 15 h y de 18 h a 22.30 h; y domingo de 12 h a 15 h y de 18 h a 22 h.

El acto de apertura de la Feria tendrá lugar el viernes 31 de mayo, a las 19 h y contará con la colaboración de la Associació d'Amics del Teatre Líric de Tarragona, y con la participación especial del barítono tarraconense Àngel Òdena.

En el marco de la celebración de la Feria también se sortearán cinco lotes: tres botellas de la DO Tarragona, un cheque regalo de 30 € a intercambiar en productos del Mercat Central y una entrada doble para el espectáculo La Traviata que protagoniza Àngel Òdena los próximos 28 y 30 de junio en el Teatro Auditorio Camp de Mart. El sorteo de los cinco lotes se realizará desde el 31 de mayo y hasta el 16 de junio, entre todas las personas que adquieran una entrada La Traviata en entrades.tarragona.cat y aplicando el código: Mercats.

El domingo 2 de junio, a las 12.30 h el Grupo CoverH ofrecerá un concierto vermú en la plaza Corsini con versiones de jazz y bandas sonoras de los 80.

Actividades previas a la feria

Este año, la Feria del Vino DO Tarragona arrancará el martes 28 con una cata de vinos DO Tarragona y DON Montsant en el Espacio Turismo (C/Major, 37). El miércoles 29 de mayo el Teatret del Serrallo será el escenario de la Gala de Entrega de Premios del concurso de vinos de la DO Tarragona. Asimismo, el jueves 30 de mayo llega el turno de una cata especial: La Música del Vi. Una cata de acceso libre que, como su nombre indica, casará los vinos de la DO Tarragona con una propuesta musical. Será a las 19 h en la plaza de las Cols.

