Una incidencia técnica provoca retrasos de dos horas en un tren de la R15 en Tarragona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Una incidencia técnica ha provocado que el tren de la línea R15 que este lunes tenía que salir a las 9:21 horas de la estación de Tarragona en dirección Barcelona acumule un retraso de dos horas. Una situación que ha provocado «rabia» y resignación entre los usuarios.

«Tengo que ir por trabajo y llegaré tarde», ha explicado Francisco Andrade, quién ha afirmado que no le ha sorprendido, ya que «el servicio cada vez es más decadente». De hecho, han sido diversos los usuarios que han tildado la jornada de «normal». «Si no me hubieran dicho que ayer robaron cobre, habría pensado que era un día más», ha afirmado Paula Moreta.

Desde Renfe han asegurado que se trata de un hecho puntual y que el resto de líneas que llegan a Tarragona funcionan correctamente.

El robo de cobre en Moncada y Bifurcación de este domingo ha provocado que muchos usuarios llegaran este lunes a la estación de trenes de Tarragona con la expectativa de saber si se encontrarían incidencias en el servicio de las líneas R14, R15, R16 y R17 en dirección Barcelona.

Según la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, hasta las nueve de la mañana, todos los trenes han funcionado «excepcionalmente» bien. Según Gómez, la puntualidad de los convoyes ha ido acompañada por la bajada de usuarios, puesto que el «miedo» ha hecho que muchos de ellos hayan optado o bien por buscar una vía alternativa o bien por quedarse a casa teletrabajando.

Una situación de bonanza que no han encontrado los usuarios que querían coger el tren de las 9:21 horas a Tarragona en dirección Barcelona. Según ha informado Renfe, a raíz del robo de cobre, se ha producido un problema de turno con los conductores de los convoyes que se han visto obligados a utilizar la vía de la R15. Aun así, desde la operadora han tildado la situación de puntual y han afirmado que el resto de servicios han funcionado con normalidad.

«Siempre llegamos tarde»

En cualquier caso, esta incidencia técnica ha provocado que el tren haya acumulado unas dos horas de retraso y que muchos usuarios hayan llegado tarde a sus respectivas citas. Es el caso de Francisco Andrade, quien se ha visto obligado a coger el tren de las 10:20 horas -una hora más tarde del previsto- para poder llegar al trabajo. Aun así, ha lamentado que «llegará tarde a una reunión».

A pesar de no ser un usuario habitual, Andrade ha reconocido que no lo ha sorprendido, puesto que «el servicio cada vez es más decadente». «La última vez que volví de Barcelona en tren, nos quedamos atrapados dentro de un túnel casi una hora», ha criticado Andrade, quien considera que «la gente tiene asumido que los trenes son un caos». Además, ha denunciado que «los trenes cada vez son más pequeños» y esto provoca que se aglutine más gente «y de pie» y el viaje sea «cada vez peor».

Por su parte, Naiara Brunet ha explicado que coge el tren todas las mañanas para ir a Barcelona a dar clases de danza. El retraso de hoy le ha impedido poder ir a clase, un día más. «Son clases físicas que tenemos que hacer cada día y me hace mucha rabia perdérmelas», ha denunciado.

Unas palabras que también ha compartido Paula Moreta, quienes coge todas las mañanas el tren para ir a estudiar en Barcelona. Moreta ha reconocido que las incidencias son tan frecuentes que si no le llegan a decir que ayer se robó cocer, habría pensado que este lunes era un día normal. «Desgraciadamente, siempre hay retrasos y siempre llego tarde», ha añadido.

Te puede interesar: