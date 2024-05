Malestar entre usuarios de Rodalies en la estación de Tarragona por la falta de transporte alternativo coincidiendo con el 12-M

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El malestar es compartido entre los usuarios de las líneas de Rodalies que van o vienen de Barcelona y que llegan a la estación de tren de Tarragona. Los viajeros se han concentrado en las taquillas para conocer qué opciones tienen ante la incidencia de este domingo. La más repetida es la de optar por transporte privado o autobuses para seguir sus trayectos.

La portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha reclamado que Renfe habilite transporte alternativo, así como más recursos que garanticen la seguridad en el servicio. Según Gómez, los usuarios se plantean pedir una ampliación de los horarios electorales este 12-M. «Hay gente que no llegará o no se movilizarán para ir a votar, porque tienen miedo de no poder volver», ha dicho.