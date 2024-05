Joel Reyes ofrecerá un concierto en la Sala Zero para cerrar su gira

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El músico Joel Reyes pondrá el punto y final en su gira con un concierto este domingo 5 de mayo en la Sala Zero de Tarragona bajo el título Joel Reyes & The Young Ones y amigos. El reusense ofrecerá las canciones de su último disco El blues del perdedor.

El artista estará acompañado de Paco Enlaluna, Ángel Vargas, Quique Germán, Afrika Güonder, Erik López, Lynne Martin, Xavi Moreno, Chloe Ly, Domingo Garcia y la colaboración especial de Ramonet Reche.

Les entradas se pueden comprar Shiva Music y Vap Store en Tarragona; y a Spook Records, Discos Qui'k, H-Records y Vap Store en Reus. También se pueden conseguir online en la página web de la Sala Zero. El precio es de 12 euros 12 euros anticipada (+ gastos de gestión) o 15 euros en taquilla. El concierto empezará a las 18 horas.

