Expulsan del pleno de Tarragona a un concejal de Vox de Salou por agredir a un regidor tarraconense

El concejal de Vox de Salou, Paul Daniel Axinte, ha sido expulsado del pleno del Ayuntamiento de Tarragona, al que había asistido como oyente, para agredir al consejero Francisco Javier Gómez durante la sesión.

Gómez fue escogido concejal de Vox en las últimas elecciones municipales y abandonó el partido de ultraderecha hace unas semanas por discrepancias internas.

En un instante en que Gómez ha salido de la sala, se ha cruzado con Axinte, que lo habría empujado. Posteriormente lo ha denunciado públicamente en la sesión plenaria, ha recibido el apoyo del alcalde Rubén Viñuales y el resto de grupos municipales, y cuando Axinte ha vuelto a entrar en la sala para seguir escuchando la sesión, el alcalde lo ha expulsado. Gómez ha dicho que sus excompañeros lo intimidan.

«No solo coartan cualquier tipo de libertad, sino que te persiguen, te sancionan y hacen lo que hace este señor», ha dicho Gómez en referencia a Axinte, de quien ha dicho que tiene fotos de él «con el brazo levantado», en referencia al saludo fascista.

«No pienso permitir que los fascistas, y lo sé porque he formado parte de esta gente, me amenacen, y menos en el pleno del Ayuntamiento», ha añadido. Y ha seguido: «Esta gente es peligrosa y lo sé porque he estado dentro. Durante un tiempo me han engañado, pero esto se ha acabado. Han venido -al pleno- a asediarnos», ha denunciado. «Tratan la gente como una secta. Nos quieren eliminar, erradicar, porque no aceptan que nosotros pensemos lo contrario», ha finalizado Gómez, justo antes de señalar con el dedo a Axinte para reclamar la expulsión del pleno.

Viñuales ha manifestado que no permitirán «nunca» que «se los intente coaccionar o amenazar de cualquier forma» porque «representan la voluntad popular de la ciudadanía». «Es un hecho de tal gravedad que yo pensaba que esto no pasaría nunca. Hoy no es un buen día para la democracia en nuestra casa», ha indicado también en referencia a las protestas de agentes de la Guardia Urbana, que han coreado la regidora de Vox durante el pleno a la vez que han gritado al alcalde.

Denuncias cruzadas

Al acabar el pleno, Gómez ha manifestado que presentará una denuncia en los Mossos d'Esquadra por «agresión». Paralelamente, desde Vox han informado que denunciarán Gómez por «calumnias» y han negado que haya habido ninguna agresión.

