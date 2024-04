Expulsen del ple de Tarragona un regidor de Vox de Salou per agredir un conseller tarragoní

El regidor de Vox de Salou, Paul Daniel Axinte, ha estat expulsat del ple de l'Ajuntament de Tarragona, al qual havia assistit com a oient, per agredir el conseller Francisco Javier Gómez durant la sessió.

Gómez va ser escollit regidor de Vox en les darreres eleccions municipals i va abandonar el partit d'ultradreta fa unes setmanes per discrepàncies internes.

En un instant en què Gómez ha sortit de la sala, s'ha creuat amb Axinte, que l'hauria empès. Posteriorment ho ha denunciat públicament en la sessió plenària, ha rebut el suport de l'alcalde Rubén Viñuales i la resta de grups municipals, i quan Axinte ha tornat a entrar a la sala per seguir escoltant la sessió, el batlle l'ha expulsat. Gómez ha dit que els seus excompanys l'intimiden.

«No només coarten qualsevol tipus de llibertat, sinó que et persegueixen, et sancionen i fan el que fa aquest senyor», ha dit Gómez en referència a Axinte, de qui ha dit que té fotos d'ell «amb el braç alçat», en referència a la salutació feixista.

«No penso permetre que els feixistes, i ho sé perquè he format part d'aquesta gent, m'amenacin, i menys al ple de l'Ajuntament», ha afegit. I ha seguit: «Aquesta gent és perillosa i ho sé perquè he estat dins. Durant un temps m'han enganyat, però això s'ha acabat. Han vingut -al ple- a assetjar-nos», ha denunciat. «Tracten la gent com una secta. Ens volen eliminar, erradicar, perquè no accepten que nosaltres pensem el contrari», ha finalitzat Gómez, just abans d'assenyalar amb el dit a Axinte per reclamar-ne l'expulsió del ple.

Viñuales ha manifestat que no permetran «mai» que «se'ls intenti coaccionar o amenaçar de qualsevol forma» perquè «representen la voluntat popular de la ciutadania». «És un fet de tal gravetat que jo pensava que això no passaria mai. Avui no és un bon dia per la democràcia a casa nostra», ha indicat també en referència a les protestes d'agents de la Guàrdia Urbana, que han corejat la regidora de Vox durant el ple alhora que han escridassat el batlle.

