La historia de la justicia juvenil en Tarragona se pone en valor en una exposición

«¿Alguien ha oído hablar alguna vez de justicia juvenil?». Ningún estudiante contesta. «Razón de más para hacer esta exposición». El vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la URV acoge una exposición que repasa los 40 años de la justicia juvenil en Tarragona. Bajo el lema La Justicia Juvenil también es cosa de todas y todos, los Servicios Territoriales del Departamento de Justicia en Tarragona buscan dar a conocer a la ciudadanía el servicio que trata a jóvenes de 14 a 18 años.

Los antecedentes del servicio se remontan a principios del siglo XX, con la creación de la Casa Tutelar Sant Josep. La ciudad fue la primera en Cataluña en tener un Tribunal Tutelado de Menores, en el año 1920. «Era un órgano con una idea muy paternalista, protectora, que casi no tenía límites», explican los comisionarios.

Importancia del medio abierto

No fue hasta el año 1982 cuando se empezó a trabajar con intervenciones en medio abierto. Estas medidas no implican la privación de libertad del joven o menor. Pero hasta el año 2000 no se aprobó una nueva la ley orgánica reguladora de la responsabilidad de los menores.

«Los modelos de intervención con los jóvenes han ido cambiando con el paso de los años. Actualmente, se apuesta por el modelo de responsivitat», dicen los responsables. Este modelo se basa en el criterio en ajustar las intervenciones a las circunstancias y a la situación personal de cada joven.

Participación de la comunidad

En este sentido, la muestra, que será itinerante, busca reforzar el sentido de servicio público y generar una implicación y participación de la comunidad con el servicio de Medio Abierto en Tarragona. «La comunidad es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de la justicia juvenil», indican los comisionarios.

Precisamente, en un contexto en el que los delitos relacionados con el mal uso de las redes sociales, los delitos con violencia en el ámbito familiar o los delitos sexuales han aumentado significativamente. «El caso de las chicas también es significativo, ya que históricamente significaban aproximadamente el 7% de los delitos, y actualmente es el 12%», exponen los responsables. En un escenario en el que los jóvenes son cada vez más vulnerables emocionalmente. «Muchos jóvenes quedan fuera de los nuevos proyectos familiares, en tierra de nadie».