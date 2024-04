La història de la justícia juvenil a Tarragona es posa en valor en una exposició

«Algú ha sentit a parlar algun cop de justícia juvenil?». Cap estudiant contesta. «Raó de més per a fer aquesta exposició». El vestíbul de la Facultat de Ciències de l’Educació de la URV acull una exposició que repassa els 40 anys de la justícia juvenil a Tarragona. Sota el lema La Justícia Juvenil també és cosa de totes i tots, els Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona busquen donar a conèixer a la ciutadania el servei que tracta a joves de 14 a 18 anys.

Els antecedents del servei es remunten a principis del segle XX, amb la creació de la Casa Tutelar Sant Josep. La ciutat va ser la primera a Catalunya en tenir un Tribunal Tutelat de Menors, l’any 1920. «Era un òrgan amb una idea molt paternalista, protectora, que gairebé no tenia límits», expliquen els comissionaris.

Importància del medi obert

No va ser fins l’any 1982 que es va començar a treballar amb intervencions a medi obert. Aquestes mesures no impliquen la privació de llibertat del jove o menor. Però fins a l’any 2000 no es va aprovar una nova la llei orgànica reguladora de la responsabilitat dels menors.

«Els models d’intervenció amb els joves han anat canviant amb el pas dels anys. Actualment, s’aposta pel model de responsivitat», diuen els responsables. Aquest model es basa en el criteri d’ajustar les intervencions a les circumstàncies i a la situació personal de cada jove.

Participació de la comunitat

En aquest sentit, la mostra, que serà itinerant, busca reforçar el sentit de servei públic i generar una implicació i participació de la comunitat amb el servei de Medi Obert a Tarragona. «La comunitat és un element indispensable pel bon funcionament de la justícia juvenil», indiquen els comissionaris.

Precisament, en un context on els delictes relacionats amb el mal ús de les xarxes socials, els delictes amb violència en l’àmbit familiar o els delictes sexuals han augmentat significativament. «El cas de les noies també és significatiu, ja que històricament significaven aproximadament el 7% dels delictes, i actualment en són el 12%», exposen els responsables. En un escenari on els joves són cada cop més vulnerables emocionalment. «Molts joves queden fora dels nous projectes familiars, en terra de ningú».