Jordi Català presenta un libreto inspirado en ‘Mackie el Navaja’

Jordi Freixa, conocido artísticamente como Jordi Catalán, presentará un libreto ilustrado basado en su versión de la canción La balada de Mackie el Navalla. La presentación tendrá lugar el 18 de abril a las 19 h en el Ateneo de Tarragona e irá a cargo de Josep M. Ferran, responsable de la Vocalía de las Humanidades de la entidad y Cooppel internacional por la paz.

Durante el acto también se realizará una visualización del videoclip de la canción y la inauguración de una exposición con las ilustraciones de Ariadna Rufí. En estas, presentes también en el libreto y en el videoclip, se muestra una versión, parecida a la de un personaje de cómic, de este emblemático bandido.

La canción fue compuesta el año 1928 por Bertolt Brecht y Kurt Weill, y fue incorporada a su obra de teatro ‘La Ópera de los tres centauros’. Desde entonces ha sido versionada por varios cantantes y traducida al castellano, pero Jordi Freixa fue el primero a versionarla en catalán. «El catalán me ha acompañado en todas las formaciones de las cuales he formado parte. Es importante para mí que no se pierda la lengua», explica Freixa.

El cantante afirma que la idea de realizar este proyecto artístico nace a partir de su fascinación por el compositor original. «Jose Guardiola hizo una versión adaptada que hablaba del franquismo, pero yo me incliné para continuar la trayectoria de Brecht y explicar la historia de este bandolero del siglo XVIII», apunta Freixa.

«Originalmente, propuse a Ariadna hacer un manga, pero ella decidió que el formato tradicional del cómic sería más apropiado para este proyecto, ya que es un estilo americano que se adapta mejor a la narrativa y el personaje», explica Freixa.

La presentación será de entrada libre y la exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el 29 de abril. El libreto tendrá un precio de 10 euros e incluirá una rosa solidaria. Se podrá comprar tanto en el Ateneo como su parada en la Rambla Nova el día de Sant Jordi. Todo el dinero recaudado irá destinado a la financiación de la entidad y su causa rotaria.