Jordi Català presenta un llibret inspirat en ‘Mackie el Navalla’

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jordi Freixa, conegut artísticament com a Jordi Català, presentarà un llibret il·lustrat basat en la seva versió de la cançó La balada de Mackie el Navalla. La presentació tindrà lloc el 18 d’abril a les 19 h a l’Ateneu de Tarragona i anirà a càrrec de Josep M. Ferran, responsable de la Vocalia de les Humanitats de l’entitat i Cooppel internacional per la pau.

Durant l’acte també es realitzarà una visualització del videoclip de la cançó i la inauguració d’una exposició amb les il·lustracions d’Ariadna Rufí. En aquestes, presents també al llibret i al videoclip, es mostra una versió, semblant a la d’un personatge de còmic, d’aquest emblemàtic bandit.

La cançó va ser composta l’any 1928 per Bertolt Brecht i Kurt Weill, i va ser incorporada a la seva obra de teatre ‘L’Òpera dels tres centaures’. Des de llavors ha estat versionada per diversos cantants i traduïda al castellà, però Jordi Freixa va ser el primer a versionar-la en català. «El català m’ha acompanyat en totes les formacions de les quals he format part. És important per mi que no es perdi la llengua», explica Freixa.

El cantant afirma que la idea de realitzar aquest projecte artístic neix a partir de la seva fascinació pel compositor original. «Jose Guardiola va fer una versió adaptada que parlava del franquisme, però jo em vaig inclinar per continuar la trajectòria de Brecht i explicar la història d’aquest bandoler del segle XVIII», apunta Freixa.

«Originalment, vaig proposar a l’Ariadna fer un manga, però ella va decidir que el format tradicional del còmic seria més apropiat per aquest projecte, ja que és un estil americà que s’adapta millor a la narrativa i el personatge», explica Freixa.

La presentació serà d’entrada lliure i l’exposició podrà visitar-se de forma gratuïta fins al 29 d’abril. El llibret tindrà un preu de 10 euros i inclourà una rosa solidària. Es podrà comprar tant a l’Ateneu com a la seva parada a la Rambla Nova el dia de Sant Jordi. Tots els diners recaptats aniran destinats al finançament de l’entitat i la seva causa rotària.