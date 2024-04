Dos asociaciones abandonan la Federación de Vecinos de Llevant por no sentirse representados

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Les asociaciones de vecinos de Cala Romana y Mas Vilà de Boscos de Tarragona han abandonado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Llevant, ya que afirman no sentirse representados por la actual junta de la entidad.

Les tensiones entre los diferentes miembros de la Federación no vienen de nuevo, y es que muchas nacen el año 2022, cuando la Generalitat anuncia el proyecto de albergue juvenil propuesto para la Ciudad de Reposo y Vacaciones, perteneciente a Xanascat, la red de albergues sociales de Cataluña.

Este tendrá un público objetivo de niños, adolescentes, jóvenes y familias. Desde entonces, gran parte de los vecinos afectados se han mostrado en desacuerdo con el proyecto, organizando varios actos de protesta e inspirando la creación de la Plataforma Pro-Llevant.

A pesar de los intentos de diálogo y la posibilidad de que una parte del espacio vaya dedicado a servicios para los vecinos, estos se han mantenido firmes a su posición. No obstante, algunos residentes sí que son partidarios del proyecto, como es el caso de Josep Maria Bertran, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Llevant.

«Lo que no puede hacer el presidente es hablar a título particular en nombre de todas las asociaciones. Gran parte de nuestros vecinos se oponen a la construcción del albergue. Sin embargo, yo no diría que esta es la opinión de la asociación, porque dentro de la entidad existen muchas perspectivas diferentes», explica Noly Carbonell, presidenta de la asociación de vecinos de Cala Romana.

Además, aclara que el albergue no es ni lo único ni el principal conflicto por el cual han decidido abandonar la Federación. «Nosotros no nos sentimos representados por la actual junta, opinamos que tenemos pocas cosas en común con el Valle de l'Arrabassada, que está donde reside el presidente,» afirma Carbonell. La presidenta considera que no comparten los mismos intereses ni tienen las mismas necesidades, ya que «pertenecen más al núcleo urbano que los vecinos de Cala Romana o Mas Vilà de Boscos», y por lo tanto tienen «muchos más servicios» que estos.

Es por eso que las dos asociaciones están valorando crear una nueva federación con los vecinos de Mora Tamarit y la Savinosa, que abandonaron el actual ya hace unos años por motivos similares. «De momento es una idea, no hay nada concretado, pero nos reuniremos todos para hablarlo el 17 de abril», explica Carbonell. Tampoco descarta que otras asociaciones formen parte de la nueva federación, siempre y que estas tengan «carencias y reivindicaciones comunes».

«Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero es una lástima que dos asociaciones históricas de la Federación se marchen», lamenta Bertran. El presidente asegura que desde la Federación siempre se ha defendido este proyecto, ya que «implica la recuperación de un espacio con muy potencial que estará abierto al barrio», y eso es lo que «han pedido siempre». «La junta apostaba por el diálogo, pero parece que los vecinos no lo quieren», concluye Bertran.

Pendientes del albergue

Por otra lado, Marc Guasch, portavoz de la Plataforma Pro-Llevant, se muestra totalmente a favor de esta decisión y apoya la idea de crear una nueva federación que represente «la opinión real de los vecinos». La Plataforma organizó cuatro referéndums a las urbanizaciones de Boscos, Cala Romana, Monnars y Vall de l'Arrabassada en las que se registró una oposición del 97,30% al proyecto de la Generalitat.

«Parece que el presidente de la federación no ha querido hacer caso a las consultas que se hicieron y ha impuesto su criterio personal por encima de la voz de los vecinos», afirma Guasch. El portavoz asegura que pase lo que pase, la Plataforma seguirá luchando «en representación de todos los vecinos que han votado no en el albergue» para pedir servicios públicos de calidad por el barrio.