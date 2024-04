Unas 200 personas se manifiestan en Tarragona por unas mejores condiciones de los trenes

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Más de un centenar de usuarios de tren por término medio distancia se han concentrado este domingo en la estación de tren de Tarragona para reclamar un servicio ferroviario «digno». Convocados por la plataforma Dignidad a las Vías, han expuesto su malestar hacia los retrasos, pero también las condiciones en que viajan diariamente en Barcelona. Una de las portavoces, Anna Gómez, ha alertado de las complicaciones que pueden comportar las obras del corredor del Mediterráneo a partir de septiembre y ha reclamado «soluciones» para no «oír que son ciudadanos de segunda para no vivir en la capital». La plataforma, que no descarta nuevas acciones, ya se ha reunido con dos grupos políticos y abre la puerta a hacerlo con otros partidos para poner fin a una problemática cronificada.

Pasajeros habituales de las líneas por término medio distancia se han plantado este domingo al mediodía delante de la estación de tren de Tarragona en la primera acción convocada por la recientemente constituida plataforma Dignidad en las Vías, que ya tiene una cuarentena de miembros activos. La acción ha reunido usuarios del servicio ferroviario del Campo de Tarragona, pero también de las Tierras del Ebro y el Garraf. Así, ha englobado usuarios de las líneas R2 sur, R14, R15, R16 y R17. La concentración ha cortado el tráfico de forma puntual, durante la lectura del manifiesto de la plataforma, donde se han enumerado las reclamaciones de la entidad y las quejas reiteradas de los viajeros.

A la «normalización de los retrasos» de los trenes se han sumado las condiciones con que viajan hasta Barcelona, a menudo en trenes con aforos «sobrepasados» y sin el mantenimiento «apropiado», así como la falta de información cuando hay incidencias. Así lo ha señalado Sonia Carvajo, quien habitualmente hace el trayecto entre Vilanova y Barcelona, a quien ha asegurado a la ACN que el actual servicio ferroviario no sólo le condiciona la vida laboral, sino también la personal. «Siempre tengo que ir corrientes por todas partes, mi palabra es 'correr'. Corro para salir de trabajar, corro para coger un tren y cuando llego, el tren ha desaparecido de la pantalla y no hay ninguna explicación», ha lamentado.

En este contexto, la plataforma ha exigido una mejora del servicio ferroviario, especialmente con respecto al cumplimiento de los horarios y el aumento de las frecuencias de los trenes en horas punta. Una demanda que ya han compartido con algunos grupos políticos, de los cuales aseguran que han recibido una «buena disposición». Al mismo tiempo, abren la puerta a reunirse con otras formaciones para resolver esta problemática. Algunos representantes d'En Comú Podem, ERC y Junts por Tarragona se han adherido a la protesta, mientras que los portavoces los han interpelado ante la convocatoria de elecciones del próximo 12 de mayo.

Con la mirada puesta en septiembre

La plataforma Dignidad en las Vías alerta que dentro de medio año se plantea una situación que les puede repercutir directamente en el servicio, como son las obras del corredor del Mediterráneo a la altura de Roda de Berà. «Tenemos que encontrar soluciones serias y con garantías a partir de septiembre, porque ahora mismo no tenemos conocimiento sobre el cual pasará», ha indicado Alba Riera, una de las portavoces de la entidad.

La de este domingo ha sido la primera de las acciones convocadas por la plataforma, que avisa de que no será la última. «Seguiremos protestando, haciendo oír la voz de tanta gente que vamos cada día de forma inhumana en los trenes. Protestaremos hasta que alguien nos dé las condiciones dignas, no protestamos para pedir un bar en el tren, estamos pidiendo dignidad», ha afianzado Anna Gómez, portavoz de Dignidad en las Vías. En esta línea, Gómez ha afirmado que el servicio ha empeorado en los últimos veinte años, un hecho que dificulta que la ciudadanía pueda optar a trabajar en la capital catalana en turnos de tarde con las frecuencias ferroviarias actuales.