La ONCE pone en valor la tarea del perro lazarillo en la plaza Corsini de Tarragona

La plaza Corsini acogió ayer una exhibición de perros lazarillo. Este acto, organizado por el ONCE, sirvió para poner en valor la tarea que hacen estos animales para dar seguridad, autonomía y movilidad a las personas ciegas. Ante el Mercat Central se montó un espacio de 300 metros cuadrados, distribuido en varias zonas como la de obediencia o la de obstáculos. Dos instructores, acompañados de dos perros lazarillos, completaban este circuito mientras explicaban cómo los animales advierten a los usuarios cuando se encuentran un paso de peatones, una rampa, unas escaleras, una terraza o una zona de obras.

Cada vez que completaban el recorrido, se oían los aplausos de todos aquellos curiosos que pasaban por la plaza Corsini y se quedaban a ver la exhibición. «No sabíamos que se haría», explicaba Pablo M., quién afirmaba que «ha sido una sorpresa agradable» porque cree que «es una cosa interesante». Como él, muchas otras personas se quedaban embelesadas observando los pasos de los perros lazarillo, los cuales estaban un poco nerviosos y distraídos. No tanto por la presencia del público, como por la de otros perros que también paseaban por allí.

Concienciar a la sociedad

«En Cataluña hay 157 perros lazarillo y creemos que es muy importante que la sociedad conozca el trabajo que hacen estos animales», afirmaba Josep Vilaseca, presidente del ONCE en Tarragona, quien añadía que «detrás hay mucho trabajo por parte de la escuela de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG)». Esta se ubica en Madrid y, cada año, «saca unos 200 que se reparten por todo el Estado». En Tarragona, hay 12. Por otra parte, recordó que los perros lazarillo «pueden entrar a cualquier transporte público» e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que no distraigan los animales cuando acompañan personas ciegas. «Hace falta dejarlos trabajar y respetar su trabajo», decía.