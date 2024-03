L’ONCE posa en valor la tasca del gos pigall a la plaça Corsini de Tarragona

La plaça Corsini va acollir ahir una exhibició de gossos pigall. Aquest acte, organitzat per l’ONCE, va servir per posar en valor la tasca que fan aquests animals per donar seguretat, autonomia i mobilitat a les persones cegues. Davant del Mercat Central es va muntar un espai de 300 metres quadrats, distribuït en diverses zones com la d’obediència o la d’obstacles. Dos instructors, acompanyats de dos gossos pigalls, completaven aquest circuit mentre explicaven com els animals adverteixen els usuaris quan es troben un pas de vianants, una rampa, unes escales, una terrassa o una zona d’obres.

Cada vegada que completaven el recorregut, se sentien els aplaudiments de tots aquells curiosos que passaven per la plaça Corsini i es quedaven a veure l’exhibició. «No sabíem que es faria», explicava Pablo M., qui afirmava que «ha estat una sorpresa agradable» perquè creu que «és una cosa interessant». Com ell, moltes altres persones es quedaven embadalides observant les passes dels gossos pigall, els quals estaven una mica neguitosos i distrets. No tant per la presència del públic, com per la d’altres cans que també passejaven per allà.

Conscienciar la societat

«A Catalunya hi ha 157 gossos pigall i creiem que és molt important que la societat conegui feina que fan aquests animals», afirmava Josep Vilaseca, president de l’ONCE a Tarragona, qui afegia que «darrere hi ha molta feina per part de l’escola de la Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG)». Aquesta s’ubica a Madrid i, cada any, «en treu uns 200 que es reparteixen per tot l’Estat». A Tarragona, n’hi ha 12. D’altra banda, va recordar que els gossos pigall «poden entrar a qualsevol transport públic» i va fer una crida a la ciutadania perquè no distreguin els animals quan acompanyen persones cegues. «Cal deixar-los treballar i respectar la seva feina», deia.