Viñuales se convierte en mediador entre el colectivo gitano y marroquí para poner paz en el barrio de Campclar

El Ayuntamiento de Tarragona, con Rubén Viñuales al frente, se ha erigido como mediador entre los colectivos gitano y marroquí en Campclar. El mismo alcalde ha hablado directamente con líderes gitanos del barrio «para poner paz», según confirman fuentes municipales al Diari Més. De igual forma, Viñuales también ha mantenido conversaciones con la cónsul de Marruecos en Tarragona, Ikram Chahine, «porque existe preocupación» por la situación en Campclar.

El alcalde tarraconense expresó ayer que estaba «preocupado» por las últimas manifestaciones en el barrio de Ponent y una posible escalada de violencia en la zona. «Tienen todo el derecho a reclamar justicia, pero no me gusta lo que veo en las redes sociales donde parece que quieren enfrentar a dos colectivos. Lo único que reclamamos es paz», dijo Viñuales. El alcalde también tiene comunicación directa con el hermano de la víctima del crimen del pasado domingo. «Él no quiere este tipo de manifestaciones. Lo entiende y lo agradece porque es gente que quería a su hermano pero no cree que sea la manera de ayudar», aseguró el alcalde.

Soluciones y no culpables

Viñuales comparte esta visión: «Si me escuchan, les quiero decir que no es el camino. Han sido dos personas, no hay que extrapolarlo a los colectivos». Por otra parte, el alcalde también confirmó que el consistorio ha pedido formalmente una nueva Junta Local de Seguridad y reiteró que «está claro que hay un problema en Campclar». Aparte, explicó que ha mantenido el contacto con el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y dijo que «entiendo que defiendan lo suyo». «Pero esto no va de defender lo mío, sino de defender lo de todos», remarcó Viñuales.

En este sentido, el alcalde indicó que «no se trata de buscar culpables, sino soluciones». Según Viñuales, Campclar acumula muchos años de problemas y cree que hay una parte del barrio donde la Generalitat «tiene mucho que decir. Es la propietaria de los inmuebles y lo que pedimos es actuar de una manera racional y sin populismos», señaló el alcalde. Con respecto a las posibles soluciones, Viñuales fue claro: «Más policía no arregla la situación. Es mentira. No lo puede arreglar todo. No podemos poner a un policía detrás de cada persona, no es el camino».

En cambio, el alcalde apuesta por una solución «transversal», como, asegura, se ha aplicado en otras zonas de Cataluña. «No somos los primeros, ni desgraciadamente seremos los últimos, en tener situaciones parecidas», dijo Viñuales. «Campclar es una de las zonas catalanas donde necesitamos alegrarlo. La gente no se merece que un domingo por la mañana pasara lo que pasó», añadió el alcalde.

Tercera manifestación

Anoche se produjo la tercera manifestación nocturna consecutiva en Campclar, concretamente en la calle Riu de Llobregat. Los manifestantes enseñaron fotografías de la víctima como señal de protesta y clamaron contra la inseguridad que aseguran que viven en el barrio. Mientras tanto, en el momento de cerrar esta edición, todavía no se ha detenido el presunto agresor. La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra continúa su búsqueda. El caso está bajo secreto de actuaciones y, por este motivo, el cuerpo de seguridad declina dar información sobre la investigación. Una búsqueda que ya acumula 96 horas desde el suceso.