Mohamed Ben Abderrahim: «Tiene que salir todo el mundo a la calle, no sólo los marroquíes»

¿Cómo está gestionando los últimos hechos en el barrio?

«Muchos jóvenes han venido a la mezquita y me han pedido consejo y recomendación. Les he intentado orientar en lo que he podido porque algunos buscaban problemas y creo que el asesinato no se tiene que externalizar de esta forma. Los he expresado que tienen todo el derecho a protestar, pero de forma pacífica, conforme a la ley».

¿Le preocupa que las manifestaciones suban de tono?

«Yo me he unido a las protestas y confío en que se harán dentro del margen de la ley, sin acusar a nadie. Me han pedido que hiciera de portavoz, pero lo he rechazado. Creo que mis tareas no son estas. Es un caso que interpela a toda la ciudadanía. Todos tendríamos que salir a la calle, no sólo los marroquíes. Son casos de criminalismo. No va de cristianos o musulmanes».

¿Cuál cree que es el camino a seguir en Campclar?

«Tenemos que dejar las guerras, porque no nos favorecen en ningún sentido. También tenemos que limpiar el barrio y empezar a hacer las cosas bien. Dejamos actuar los cuerpos de seguridad y confiamos en su trabajo».