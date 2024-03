Martorell denuncia que Viñuales ha subido impuestos «a pesar de tener 7,4 MEUR de remanente»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarragona, Maria Mercè Martorell denunció que «el gobierno municipal de Rubén Viñuales ha subido los impuestos a pesar de tener 7,4 millones de euros de remanente de tesorería, un 41% más que en 2022». El edil reafirmó que no había que aumentar los tributos y ha pedido que se elimine de manera inmediata las nuevas zonas de aparcamiento regulado.

«Se han dejado de ejecutar 7,4 millones de euros, eso demuestra que los presupuestos están sobredimensionados y no son realistas», expresó Martorell, quién recordó que durante la negociación de los presupuestos propusieron herramientas muy concretas que no fueron consideradas. «Sugerimos la contabilidad analítica mensual, la amortización de plazas no cubiertas sin despedir a nadie, la venta de patrimonio inmobiliario para cubrir la partida de inversiones o la reducción de préstamos,» dijo la edil popular.

Así, la portavoz del PP pidió al alcalde que «revierta todas las subidas y que pare de crear nuevas zonas de parking de pago. Lo hizo en una rueda de prensa, después de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda celebrada por la mañana. La presidió el consejero Berni Álvarez, quien recordó que, este año, cuentan con «un impedimento que lo condiciona todo que son las reglas fiscales». «A raíz de la pandemia, la Unión Europea las suspendió, lo cual permitió a los ayuntamientos destinar el remanente a gasto corriente, pero hoy por hoy no podemos», indicaba el edil. Por eso, se utilizará para deducir la deuda.