Martorell denuncia que Viñuales ha apujat impostos «malgrat tenir 7,4 MEUR de romanent»

La portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona, Maria Mercè Martorell va denunciar que «el govern municipal de Rubén Viñuales ha apujat els impostos malgrat tenir 7,4 milions d’euros de romanent de tresoreria, un 41% més que el 2022». L’edil va reafirmar que no calia augmentar els tributs i ha demanat que s’elimini de manera immediata les noves zones d’aparcament regulat.

«S’han deixat d’executar 7,4 milions d’euros, això demostra que els pressupostos estan sobredimensionats i no són realistes», va expressar Martorell, qui va recordar que durant la negociació dels pressupostos van proposar eines molt concretes que no van ser considerades. «Vam suggerir la comptabilitat analítica mensual, l’amortització de places no cobertes sense acomiadar ningú, la venda de patrimoni immobiliari per cobrir la partida d’inversions o la reducció de préstecs», va dir l’edil popular.

Així, la portaveu del PP va demanar a l’alcalde que «reverteixi totes les pujades i que pari de crear noves zones de pàrquing de pagament. Ho va fer en una roda de premsa, després de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda celebrada al matí. La va presidir el conseller Berni Álvarez, qui va recordar que, enguany, compten amb «un impediment que ho condiciona tot que són les regles fiscals». «Arran de la pandèmia, la Unió Europea les va suspendre, la qual cosa va permetre als ajuntaments destinar el romanent a despesa corrent, però ara per ara no podem», indicava l’edil. Per això, s’utilitzarà per eixugar deute.