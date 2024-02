Un ejercicio de solidaridad en que todos salimos ganando

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado 26 de febrero arrancó la duodécima edición del SolidariTau, una iniciativa solidaria impulsada por el centro de salud integrativa TauHolos de Tarragona. El SolidariTau consiste en un extenso programa de actividades relacionadas con la fisioterapia, la osteopatía, la medicina integrativa y la psicología, que están abiertas a todo el mundo, y que son impartidas por profesionales del centro y algunos colaboradores externos. La contraprestación económica es voluntaria, y todos los fondos recaudados se reparten a partes iguales entre dos proyectos que se acaban escogido por votación.

«El SolidariTau empezó el año 2010, a raíz del huracán Mitch que asoló Nicaragua», explica Judit Montserrat. La directora de TauHolos había estado trabajando como cooperante en el país y sintió la necesidad de echar una mano. «Acababa de poner en marcha el centro y no tenía muchos recursos, así que pensé que, en cambio, no me costaría mucho trabajar una tarde más o un sábado más y, de esta manera, conseguir el dinero». Aquella idea funcionó y, con el paso de los años, se fue haciendo grande. Lo que empezó como una jornada de un día, se ha acabado convirtiendo en un programa que, como el de este año, se alargará durante prácticamente dos semanas, movilizando cerca de cuarenta profesionales, y con una previsión que alcanza casi los 400 participantes.

Nuestra idea es dedicar nuestro tiempo como terapeutas para conseguir el dinero. Y hacerlo, además, a través de talleres y charlas que sirvan para proporcionar herramientas y conocimientos», explica Judit.

Entre las propuestas de las jornadas de este año, hay sesiones como las de Yoga facial o de Resset de mandíbula, que se han tenido que duplicar, a causa de la alta demanda. Otras propuestas son una Charla sobre arquitectura al servicio de las Personas Altamente Sensibles, una sesión de Panxapainting para embarazadas o el Concurso de pasteles solidarios, vinculado al proyecto La Sonrisa de Eric, que trabaja en torno al acogimiento familiar de niños tutelados.

Con respecto a los proyectos a los cuales se destinará la recaudación, este año hay ocho ONG solicitantes. Los dos seleccionados se escogerán mediante dos votaciones. Una con los usuarios de las sesiones, y la otra por votación entre los profesionales. Para ver los proyectos y consultar el programa completo se puede visitar la web de TauHolos (https://tauholos.com).