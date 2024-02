Un exercici de solidaritat en què tots sortim guanyant

El passat 26 de febrer va arrencar la dotzena edició del SolidariTau, una iniciativa solidària impulsada pel centre de salut integrativa TauHolos de Tarragona. El SolidariTau consisteix en un extens programa d’activitats relacionades amb la fisioteràpia, l’osteopatia, la medicina integrativa i la psicologia, que estan obertes a tothom, i que són impartides per professionals del centre i alguns col·laboradors externs. La contraprestació econòmica és voluntària, i tots els fons recaptats es reparteixen a parts iguals entre dos projectes que s’acaben escollit per votació.

«El SolidariTau va començar l’any 2010, arran de l’huracà Mitch que va assolar Nicaragua», explica Judit Montserrat. La directora de TauHolos havia estat treballant com a cooperant al país i va sentir la necessitat de donar un cop de mà. «Acabava de posar en marxa el centre i no tenia gaires recursos, així que vaig pensar que, en canvi, no em costaria gaire treballar una tarda més o un dissabte més i, d’aquesta manera, aconseguir els diners». Aquella idea va funcionar i, amb el pas dels anys, es va anar fent gran. El que va començar com una jornada d’un dia, s’ha acabat convertint en un programa que, com el d’enguany, s’allargarà durant pràcticament dues setmanes, mobilitzant prop de quaranta professionals, i amb una previsió que ratlla els 400 participants.

«La nostra idea és dedicar el nostre temps com a terapeutes per a aconseguir els diners. I fer-ho, a més, a través de tallers i xerrades que serveixin per proporcionar eines i coneixements», explica la Judit.

Entre les propostes de les jornades d’enguany, hi ha sessions com les de Ioga facial o de Resset de mandíbula, que s’han hagut de duplicar, a causa de l’alta demanda. Altres propostes són una Xerrada sobre arquitectura al servei de les Persones Altament Sensibles, una sessió de Panxapainting per a embarassades o el Concurs de pastissos solidaris, vinculat al projecte La Sonrisa de Eric, que treballa al voltant de l’acolliment familiar d’infants tutelats.

Pel que fa als projectes als quals es destinarà la recaptació, enguany hi ha vuit ONG sol·licitants. Els dos seleccionats es triaran mitjançant dues votacions. Una amb els usuaris de les sessions, i l’altra per votació entre els professionals. Per veure els projectes i consultar el programa complet es pot visitar la web de TauHolos (https://tauholos.com).