La Cabalgata de Ponent se amplía hacia nuevos barrios de Tarragona

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán este 2024 en los barrios de Ponent de Tarragona. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) organiza el próximo viernes 5 de enero la Cabalgata de Ponent, que este año unirá en un solo recorrido las dos cabalgatas que se hacían tradicionalmente a una banda y la otra de la T-11: la cabalgata de la Floresta, la Albada y Parc Riuclar y la cavalcalda de los barrios de Torreforta y Campclar.

La Cabalgata de Ponent saldrá, a las 16:30 h, desde el aparcamiento del barrio de Icomar y hará el siguiente recorrido: Riu Clar, Parc Riuclar, la Albada, la Floresta, corte de la T-11, Rambla de Ponent, Torrenova, calle Riu Montsant, el Pilar, calle Riu Fluvià, la Granja y finalizará en la plaza Pilar Pradell de Torreforta (ante el Centro Cívico Municipal). Durante el recorrido se lanzará un millar de kilos de caramelos.

Previamente, hacia las 15:30 h, está previsto que los Reyes Magos de Oriente hagan una visita a la Residencia Santa Tecla Ponent.

Una buena alternativa para los barrios de Ponent

La representante de la FAVT, Úrsula Marín, explica que la Cabalgata de Ponent “es una buena alternativa para la población de los barrios que no se puede desplazar al centro de la ciudad, ya que no nos ponen lanzadoras; además, una sola cabalgada en Tarragona no sería viable porque toda la gente no cabría”. Marín también considera que otra ventaja de organizar la Cabalgata de Ponent es que “las niñas y los niños no tendrán que sufrir tanto para recoger caramelos, como pasa en el centro, y podrán ver de cerca a los Reyes Magos”. En este sentido, Marín recuerda a las familias que “por seguridad, los niños no tienen que buscar caramelos debajo de los camiones”.

La Cabalgata de Ponent estará llena de “magia” y “sorpresas”, ya que el séquito real se completará con bailes y coreografías y la participación de entidades.

También hay que recordar que, a la misma tarde, también salían las tradicionales cabalgatas de dos barrios del norte de la ciudad: la Cabalgata de Sant Pere i Sant Pau y la Cabalgata de Sant Salvador.