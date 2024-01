La Cavalcada de Ponent s’amplia cap a nous barris de Tarragona

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient tornaran aquest 2024 als barris de Ponent de Tarragona. La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) organitza el proper divendres 5 de gener la Cavalcada de Ponent, que enguany unirà en un sol recorregut les dues cavalcades que es feien tradicionalment a una banda i l’altra de la T-11: la cavalcada de la Floresta, l’Albada i Parc Riuclar i la cavalcalda dels barris de Torreforta i Campclar.

La Cavalcada de Ponent sortirà, a les 16:30 h, des de l’aparcament del barri d’Icomar i farà el següent recorregut: Riu Clar, Parc Riuclar, l’Albada, la Floresta, tall de la T-11, Rambla de Ponent, Torrenova, carrer Riu Montsant, el Pilar, carrer Riu Fluvià, la Granja i finalitzarà a la plaça Pilar Pradell de Torreforta (davant del Centre Cívic Municipal). Durant el recorregut es llançarà un miler de quilos de caramels.

Prèviament, cap a les 15:30 h, està previst que els Reis Mags d'Orient facin una visita a la Residència Santa Tecla Ponent.

Una bona alternativa per als barris de Ponent

La representant de la FAVT, Úrsula Marín, explica que la Cavalcada de Ponent “és una bona alternativa per a la població dels barris que no es pot desplaçar al centre de la ciutat, ja que no ens posen llançadores; a més, una sola cavalcada a Tarragona no seria viable perquè tota la gent no hi cabria”. Marín també considera que una altra avantatge d’organitzar la Cavalcada de Ponent és que “les nenes i els nens no hauran de patir tant per recollir caramels, com passa al centre, i podran veure de prop els Reis Mags”. En aquest sentit, Marín recorda a les famílies que “per seguretat, els nens no han de buscar caramels a sota dels camions”.

La Cavalcada de Ponent estarà plena de “màgia” i “sorpreses”, ja que el seguici reial es completarà amb balls i coreografies i la participació d’entitats.

També cal recordar que, a la mateixa tarda, també sortien les tradicionals cavalcades de dos barris del nord de la ciutat: la Cavalcada de Sant Pere i Sant Pau i la Cavalcada de Sant Salvador.