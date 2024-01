Los positivos en los controles de alcoholemia en las carreteras caen un 17% en Tarragona en el 2023

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Los positivos en controles de alcoholemia han disminuido un 17% en el Camp de Tarragona en el 2023. Durante el 2022 hubo 1.500 positivos por alcohol y el año que ha acabado se han detectado 1.150 positivos. Estos resultados se han conseguido con un número de controles muy similar.

«En los últimos años estamos notando una ligera tendencia a la baja», explica Antoni Vilafranca, cabeza de Tráfico de la Región Policial del Camp de Tarragona. Los positivos representan al 6% de todas las personas que hacen la prueba. Estas cifras refuerzan el trabajo hecho en los últimos tiempos por parte de los cuerpos de seguridad y del Servicio Catalán de Tráfico. «Los resultados son los que son y muestran que estamos incidiendo y que la gente va cogiendo conciencia», expresa al inspector. Vilafranca también destaca ciertos comportamientos que hace años no se veían tan a menudo: «Nos encontramos con muchos padres que van a recoger a los hijos de fiesta para que no cojan el coche». Con respecto al control de drogas, los positivos se disparan mucho más: son un 77%. «Estos resultados son debidos que a la hora de hacer esta prueba el agente busca de afinar más con quién cree que podría dar. No se hace a todo el mundo», sentencia Vilafranca.

Les fiestas navideñas son unos de los momentos del año de más actividad para este tipo de controles. «Si nos centramos en la campaña de Navidad los resultados también son positivos. En el 2022 fueron unos 50 positivos y en el 2023 han sido 32», expone el inspector. Esta disminución también se extiende al conjunto del territorio catalán. En el mismo periodo el año 2022 hubo 3.264 sanciones penales de alcoholemia y drogas en Cataluña, un 21% más que en el 2019, cuando se registraron 2.696. Este 2023, según datos provisionales, se han iniciado 2.589 expedientes penales por conducir bebido o drogado, unos números inferiores con respecto a los años anteriores.

En el conjunto del año, las fiestas de Carnaval y de Sant Joan están marcadas en rojo en el calendario por el cuerpo de seguridad. «Aprovechamos en las épocas que se dan más fiestas para incidir en los controles», expresa al inspector.

Más allá, Vilafranca insiste en que durante todo el año se hacen campañas también para evitar las distracciones al volante. «El mes de diciembre se aprovecha para impulsar las últimas acciones del año en este sentido», dice el inspector.

51 conductores denunciados

Con respecto a exclusivamente la noche de Fin de Año se realizaron un total de 49 controles de alcoholemia en toda Cataluña, una quincena en el Camp de Tarragona, con 1.401 lecturas. Como resultado, hubo 51 conductores denunciados por vía administrativa y 24 por vía penal. Durante los controles también se hicieron 18 pruebas por drogas, 14 de las cuales resultaron positivas.

«Durante el año acostumbran a estar controles, sobre todo los fines de semana, pero en fechas muy señaladas se aprovecha para dar un paso adelante», afirma Vilafranca. El grueso del dispositivo especial de la policía se inició a las diez de la noche del 31 de diciembre y se alargó hasta las 10 h del primer día del 2024 con 3.100 agentes repartidos por todo el territorio.

152 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2023 y entre el 30% y el 40% de los conductores muertos estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas. «No hace falta que estemos en campañas específicas para estar alerta. No bajemos nunca la guardia», concluye el inspector.